"Ворота для инфекции": Обычные заеды на уголках рта могут грозить воспалением, предупредила врач

Появление заед на уголках рта может сигнализировать о ряде отклонений и заболеваний в организме, предупредила доктор медицинских наук, профессор, врач – дерматолог-косметолог Светлана Жабоева. По словам медика, повреждение складок в уголках рта в первую очередь вызвано сухостью и тонкостью кожи в этом месте.

"Это происходит, в частности, при дефиците витаминов группы В, которые опосредованно влияют на влажность и тонкость кожи. Возможная причина заед — заболевания ЖКТ (желудочно-кишечного тракта. — Прим. Лайфа), например, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, холецистит. Также трещины в уголках рта могут появляться у аллергиков, у которых может быть очень сухая кожа, у людей с дерматологическими заболеваниями, такими как атопический дерматит", — сказала она в эфире радио Sputnik.

Избавиться от заед можно, увлажнив и смягчив кожу в проблемном месте, а в качестве первой помощи врач советует воспользоваться масляным раствором витамина A, кремом для век и теми, что содержат декспантенол. Однако всё это — самолечение, хотя и игнорировать проблему нельзя. Дело в том, что заеды являются трещинами — "воротами для инфекции". Они грозят бактериальным, а также вирусным воспалением в виде постоянного обострения герпеса, заключила Жабоева.