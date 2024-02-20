Регион

Уведомления отключены

20 февраля, 06:20

"Ворота для инфекции": Обычные заеды на уголках рта могут грозить воспалением, предупредила врач

Дерматолог Жабоева: Заеды на уголках рта могут говорить о проблемах с ЖКТ

Появление заед на уголках рта может сигнализировать о ряде отклонений и заболеваний в организме, предупредила доктор медицинских наук, профессор, врач – дерматолог-косметолог Светлана Жабоева. По словам медика, повреждение складок в уголках рта в первую очередь вызвано сухостью и тонкостью кожи в этом месте.

"Это происходит, в частности, при дефиците витаминов группы В, которые опосредованно влияют на влажность и тонкость кожи. Возможная причина заед — заболевания ЖКТ (желудочно-кишечного тракта. — Прим. Лайфа), например, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, холецистит. Также трещины в уголках рта могут появляться у аллергиков, у которых может быть очень сухая кожа, у людей с дерматологическими заболеваниями, такими как атопический дерматит", — сказала она в эфире радио Sputnik.

Избавиться от заед можно, увлажнив и смягчив кожу в проблемном месте, а в качестве первой помощи врач советует воспользоваться масляным раствором витамина A, кремом для век и теми, что содержат декспантенол. Однако всё это — самолечение, хотя и игнорировать проблему нельзя. Дело в том, что заеды являются трещинами — "воротами для инфекции". Они грозят бактериальным, а также вирусным воспалением в виде постоянного обострения герпеса, заключила Жабоева.

Родителям рассказали, что нужно учесть перед процедурой пирсинга у подростка
Родителям рассказали, что нужно учесть перед процедурой пирсинга у подростка

Ранее россиянам рассказали, как сохранить здоровье кожи в отопительный сезон. По словам дерматолога, сухой воздух забирает влагу со всех поверхностей, в том числе и с кожного покрова, что вредит ему. Бороться с сезонными особенностями можно, например, заменив душ на ванну.

Обложка ©

Unsplash / Marek Studzinski

Матвей Константинов
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров