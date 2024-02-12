Дерматолог дала простые советы, как за отопительный сезон не испортить кожу Дерматолог Юдина: Чтобы не страдать от сухости кожи зимой, замените душ на ванну 12 февраля, 11:02 Обложка © Shutterstock

В зимний период кожа может стать более чувствительной и сухой, мы связываем это в основном с морозами, ветрами, перепадом температур. Но дома нас поджидает совсем не оазис — из-за отопления мы как раз и получаем негативные последствия для кожи. Дело в том, что сухой воздух забирает влагу со всех поверхностей, в том числе и с кожного покрова. О том, как за отопительный сезон не испортить лицо, Life.ru рассказала дерматолог-косметолог Надежда Юдина.

Как заподозрить недостаточную влажность в квартире? Должна насторожить усиленная электризация одежды. А у домашних растений могут по краям подсыхать листья. Представьте, что происходит с вашей кожей! Однако простые правила помогут сохранить её в хорошем состоянии.

1. Частое проветривайте помещение. Не забывайте, что в сухом воздухе снижается содержание кислорода и повышается концентрация пыли, аллергенов и вирусов, что способствует росту аллергических и инфекционных заболеваний.

2. Установите увлажнитель воздуха или расставьте открытые вазы\бутылки\чаши с водой по комнатам.

3. Соблюдайте питьевой режим. Причём считается только читая вода. И постарайтесь уменьшить количество употребления кофе и алкоголя. Их мочегонный эффект также может негативно отразиться на коже, если, конечно, не восполнять потребность в воде.

4. Старайтесь по возможности принимать ванну, а не быстрый душ. Длительное пребывание во влажной среде с последующим нанесением крема для лица\тела позволит напитать и удержать влагу в коже.

5. Используйте термальную воду. Какие бы суперувлажняющие крема вы не использовали — при сухости воздуха они могут не помочь, а иногда даже и навредить, так как компоненты будут притягивать влагу не из воздуха, а из кожи. Поэтому Юдина советует перед нанесением крема распылить на лицо термальную воду или использовать тоник или лосьон в достаточном количестве.

6. Перед выходом на улицу наносите более жирные крема, защищайте губы гигиенической помадой и держите руки в тепле. Наиболее частая жалоба на приёме у дерматолога — это холодовая экзема (покраснение, шелушение и зуд кистей рук), а решение очень простое: тепло и колд-крем.

7. Правильно питайтесь. Улучшить качество кожи также поможет сбалансированное питание, которое насытит организм минералами и витаминами. В рацион обязательно должны входить овощи и жирная рыба, как источник омега-3 кислот.

8. Косметология.

Такие процедуры, как мезотерапия и биоревитализация, созданы для возвращения коже увлажнённости. Как правило, требуется курс. Но вы однозначно увидите потрясающий эффект, особенно если будете соблюдать перечисленные выше правила. Надежда Юдина Дерматолог-косметолог сети клиник "Семейная", направление Beauty

А ранее россиянам объяснили, почему нельзя умывать лицо "до скрипа". Чаще всего эту ошибку совершают обладатели проблемной кожи: они стремятся максимально высушить кожу, чтобы минимизировать количество покраснений. Однако это неправильно.

Авторы Андрей Горяничев