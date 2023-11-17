Терапевт назвал лёгкие способы избавления от икоты, помощь Федота не потребуется

Икота — неприятное состояние, которое приходит резко, но не всегда так же резко уходит. Справиться с ним поможет стакан холодной воды, который перераспределит нервные импульсы, считает терапевт Алексей Жито.

Ещё в борьбе с икотой поможет дыхательная гимнастика на свежем воздухе, с помощью которой снимается спазм мышечных волокон диафрагмы.

"Выйдите на улицу, сделайте дыхательную гимнастику, она снимет спазм мышечных волокон диафрагмы. Слегка надавите указательными пальцами на закрытые глазные яблоки, тем самым прекращая избыточную стимуляцию блуждающего нерва в желудке за счёт переключения на глазные яблоки, — приводит слова эксперта NEWS.ru.

При этом Жито предупреждает, что иногда процесс икания может быть даже болезненным. Это происходит из-за обратного тока воздушных масс и их перераспределения, в результате чего возникают болевые симптомы.