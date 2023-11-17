Мы всё время делали это неверно: Врач объяснил, как правильно чихать
Профессор Ионов: Для человека при чихании опасны даже собственные брызги
Бактерии, попав при чихании на слизистую глаза, могут вызвать конъюнктивит, склерит и другие инфекции. Фото © artursafronovvvv / freepik
Чихание при необходимости можно сдерживать, никаких негативных последствий из-за этого не будет. Об этом в беседе с Лайфом рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. По его словам, если вокруг вас много людей, или вам необходимо соблюдать тишину, или не привлекать к себе внимания, то порыв лучше подавить.
При возникновении чувства свербения в носовой полости просто зажмите носовые ходы — никаких негативных последствий от этого не будет. После механического сдавливания информация о раздражении, которая шла от рецепторов в продолговатый мозг (отдел головного мозга, отвечающий в том числе за чихание и кашель), сменится на противоположную, в мозг пройдёт сигнал, что всё в порядке, и чихательный рефлекс прервётся
Профессор Станислав Ионов
Если вы не среагировали вовремя и удержаться от чихания не удалось, не забывайте прикрывать нос и рот носовым платком или салфеткой, чтобы аэрозоль, содержащий бактерии и вирусы, не распространялся вокруг. По словам собеседника Лайфа, этот воздушный поток опасен в том числе для вас самих.
"Даже если вы не болеете, в носовых ходах всё равно есть условно патогенная флора: стрептококки, стафилококки. Попав при чихании на слизистую глаза, эти бактерии впоследствии могут вызвать конъюнктивит, склерит и другие инфекции", — предупреждает учёный.
Ранее врач раскрыл, как отличить осеннюю аллергию от ОРВИ по соплям. При аллергии из носа течёт жидкая "вода", а при инфекциях выделения беловато-желтоватого или зеленоватого оттенка. При заложенности носа и покраснении глаз лучше обращаться к врачу — это может говорить о заболеваниях, которые не проходят сами по себе.