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17 ноября, 09:17

Мы всё время делали это неверно: Врач объяснил, как правильно чихать

Профессор Ионов: Для человека при чихании опасны даже собственные брызги

<p>Бактерии, попав при чихании на слизистую глаза, могут вызвать конъюнктивит, склерит и другие инфекции. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/portrait-of-worried-business-woman-that-holding-napkins-and-sneezes-at-home-kitchen-and-using-laptop_17080559.htm#page=3&query=sneeze&position=4&from_view=search&track=sph&uuid=3e3dc6d5-9e18-4fe9-a598-40f8b5d2e477" target="_blank" rel="noopener noreferrer">artursafronovvvv / freepik</a></p>

Бактерии, попав при чихании на слизистую глаза, могут вызвать конъюнктивит, склерит и другие инфекции. Фото © artursafronovvvv / freepik

Чихание при необходимости можно сдерживать, никаких негативных последствий из-за этого не будет. Об этом в беседе с Лайфом рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. По его словам, если вокруг вас много людей, или вам необходимо соблюдать тишину, или не привлекать к себе внимания, то порыв лучше подавить.

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При возникновении чувства свербения в носовой полости просто зажмите носовые ходы — никаких негативных последствий от этого не будет. После механического сдавливания информация о раздражении, которая шла от рецепторов в продолговатый мозг (отдел головного мозга, отвечающий в том числе за чихание и кашель), сменится на противоположную, в мозг пройдёт сигнал, что всё в порядке, и чихательный рефлекс прервётся

Профессор Станислав Ионов

Если вы не среагировали вовремя и удержаться от чихания не удалось, не забывайте прикрывать нос и рот носовым платком или салфеткой, чтобы аэрозоль, содержащий бактерии и вирусы, не распространялся вокруг. По словам собеседника Лайфа, этот воздушный поток опасен в том числе для вас самих.

"Даже если вы не болеете, в носовых ходах всё равно есть условно патогенная флора: стрептококки, стафилококки. Попав при чихании на слизистую глаза, эти бактерии впоследствии могут вызвать конъюнктивит, склерит и другие инфекции", — предупреждает учёный.

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Станислав Ионов
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