Мы всё время делали это неверно: Врач объяснил, как правильно чихать

Чихание при необходимости можно сдерживать, никаких негативных последствий из-за этого не будет. Об этом в беседе с Лайфом рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. По его словам, если вокруг вас много людей, или вам необходимо соблюдать тишину, или не привлекать к себе внимания, то порыв лучше подавить.

При возникновении чувства свербения в носовой полости просто зажмите носовые ходы — никаких негативных последствий от этого не будет. После механического сдавливания информация о раздражении, которая шла от рецепторов в продолговатый мозг (отдел головного мозга, отвечающий в том числе за чихание и кашель), сменится на противоположную, в мозг пройдёт сигнал, что всё в порядке, и чихательный рефлекс прервётся Профессор Станислав Ионов

Если вы не среагировали вовремя и удержаться от чихания не удалось, не забывайте прикрывать нос и рот носовым платком или салфеткой, чтобы аэрозоль, содержащий бактерии и вирусы, не распространялся вокруг. По словам собеседника Лайфа, этот воздушный поток опасен в том числе для вас самих.

"Даже если вы не болеете, в носовых ходах всё равно есть условно патогенная флора: стрептококки, стафилококки. Попав при чихании на слизистую глаза, эти бактерии впоследствии могут вызвать конъюнктивит, склерит и другие инфекции", — предупреждает учёный.