Врач назвала тревожные причины подёргивания мышц

Причиной подёргивания мышц — фасцикуляции — чаще всего является обычное переутомление, но иногда этот симптом может говорить и о заражении опасной инфекцией. Об этом NEWS.ru рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

По её словам, такие подёргивания нередко появляются после физических нагрузок, в частности кардиотренировок. Кроме того, их может спровоцировать купание в холодной воде в жару (перепад температуры) и даже психическое переутомление.

"Патологической причиной развития фасцикуляций является интоксикация, например на фоне инфекций с обезвоживанием организма", — объяснила Тимощенко.