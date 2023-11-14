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13 ноября, 23:18

Врач назвала тревожные причины подёргивания мышц

Терапевт Тимощенко: Подёргивание мышц может быть вызвано интоксикацией

Причиной подёргивания мышц — фасцикуляции — чаще всего является обычное переутомление, но иногда этот симптом может говорить и о заражении опасной инфекцией. Об этом NEWS.ru рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

По её словам, такие подёргивания нередко появляются после физических нагрузок, в частности кардиотренировок. Кроме того, их может спровоцировать купание в холодной воде в жару (перепад температуры) и даже психическое переутомление.

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"Патологической причиной развития фасцикуляций является интоксикация, например на фоне инфекций с обезвоживанием организма", — объяснила Тимощенко.

А ранее врачи рассказали, с чем может быть связано подёргивание глаз. Так, оно может быть вызвано эмоциональным перенапряжением, нехваткой витаминов или интоксикацией.

Обложка ©

Freepik / Drazen Zigic

Лариса Сафронова
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