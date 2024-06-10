Как эти 5 привычных фраз из детства не дают нам похудеть

"Ешь быстрее!"; "Ну сколько можно есть?"; "Перестань так медленно жевать!" — именно эти фразы многие из нас постоянно слышали в детстве. Как ни странно, они до сих пор остались с нами и регулярно управляют не только скоростью питания, но и весом и фигурой. К сожалению, не все задумываются о том, как это сказалось на нас сейчас. Что нужно делать, чтобы такие фразы больше на нас не влияли?

Почему мы переедаем: какие фразы из детства этому поспособствовали. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Чтобы приём пищи действительно приносил нам только пользу, а у людей не было переедания и вечных строгих диет, стоит забыть следующие установки и их значение. Скрытый смысл токсичных фраз рассказала Life.ru основатель "Школы интенсивной коррекции фигуры" и нутрициолог Светлана Битт.

"Ешь быстрее". Эти слова наверняка знакомы каждому. Но именно из-за них мы до сих пор торопимся и не пережёвываем еду как следует. Соответственно, чувство насыщения приходит не сразу — и мы переедаем. Светлана Битт Нутрициолог

2. "Я включу тебе телевизор, только ешь". Тоже распространённая фраза, актуальная и в современное время. Со слов эксперта, эта ещё одна ошибка, которая и в более взрослом возрасте остаётся с нами. Так человек перестаёт контролировать, сколько пищи он уже съел. Поэтому с гаджетами все едят намного больше, чем стоило бы.

3. "Какая разница, что в этом супе? Просто ешь!" Именно поэтому сейчас мы даже не задумываемся о том, какие ингредиенты попадают в наш организм, не так замечаем их вкус и особенности. "Такое анализирование мелочей поможет питаться нам более осознанно, чётко понимая, что находится в нашей тарелке", — поясняет специалист.

Токсичные фразы родителей, из-за которых вы стали толстяком во взрослой жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

4. "Пока всё не доешь — из-за стола не выйдешь!" Скорее всего, это одна из самых главных и распространённых фраз, которая больше всего мешает во взрослом возрасте. Например, эта ситуация точно происходила у каждого в кафе: не съев до конца, понимаем, что уже достаточно сытые.

Вместо того чтобы просто закончить приём пищи, мы впихиваем в себя оставшееся, потому что жалко потраченных денег и выброшенную еду. Как раз такие случаи приводят нас к расширению желудка и лишним килограммам на весах. Светлана Битт Нутрициолог

5. "Чем тебе эта тарелка не нравится? В какую положили — из той и ешь". Конечно, эта установка не такая популярная, как предыдущие, но тоже влечёт за собой свои последствия. Как поясняет нутрициолог, обычно люди привыкают к тому, как и из чего ели в детстве. И во взрослом возрасте делают то же самое. Но даже к выбору посуды стоит отнестись ответственно. Чтобы избежать переедания, лучше уменьшить размер своей тарелки. Тогда физически мы будем съедать меньше, но психологически будем знать, что изначально она была полная. А ещё важно обращать внимание на цвет посуды — некоторые оттенки могут побуждать аппетит. Тогда переедание обеспечено.

Как можно есть и не толстеть: пять установок из детства, про которые стоит забыть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Victoriyasmail

Для поддержания или обретения красивой фигуры стоит внимательно проанализировать не только эти ошибки, но и все остальные подобные фразы, которые слышали в детском или подростковом возрасте. Далее необходимо просто следовать этим рекомендациям и в первую очередь опираться не на слова из прошлого, а на свои ощущения и опыт.