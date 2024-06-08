Как детские страхи определяют будущие проблемы взрослого: 5 примеров

Детские страхи остаются на долгие годы, поскольку пугающие ситуации происходят в тот момент, когда ещё не сформировано критическое мышление. Мир кажется огромным, и каждое столкновение с чем-то новым является действительно потрясением.

Всё, что было непонятно и вызывало страх, может остаться на долгие годы. Стойкая тревога, когда спускаются сумерки, стучащие виски, когда вдруг появляется незнакомец, и прочие фобии преследуют людей во взрослой жизни. Life.ru поговорил с клиническим психологом Станиславом Самбурским и выяснил, какие проблемы вырастают из, казалось бы, типичных детских страхов.

Боязнь темноты: Инстинкт самосохранения

Почему дети боятся темноты, что этот страх говорит о психике взрослого. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zdan Ivan

В темноте непонятно кто скрывается и что тебя ждёт. Во взрослом возрасте этот детский страх перерождается в маниакальное стремление к контролю. Человек тянется убрать все "тёмные пятна" из отношений, проектов и окружающей среды. Ваш маниакально-придирчивый к деталям начальник, который требует структурировать даже самый проходной проект, — это ребёнок, так и не справившийся со страхом темноты.

Страх оставаться одному: Не общается, а налипает

Детский страх одиночества — чем грозит во взрослом возрасте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Первый раз остаться дома одному — огромный шаг взросления ребёнка. Это необходимо сделать. Но некоторые родители поступают слишком радикально и впервые оставляют ребёнка не на 30 минут, а на несколько часов. У малышей нет понимания, куда ушли все взрослые, вернутся ли. Если во время отсутствия родителей произойдёт что-то пугающее: у соседей с грохотом упадут кастрюли или начнётся ливень с громом и молниями, травмы не миновать. Он один, а кругом рушится мир — именно это происходит в голове малыша.

Утешить ребёнка — однократное решение вопроса. К сожалению, родители редко осознают, что травма произошла, кажется, что просто научили малыша оставаться малыша одному. Станислав Самбурский Клинический психолог

Войдя во взрослую жизнь, такой человек будет панически бояться оставаться один. В офисе вы узнаете такого человека по постоянно включенной фоновой музыке. А в личной жизни он будет душить партнёра своим "всё делаем вместе. Максимум в туалет сходи без меня".

Боязнь кошмаров: Воображение и творчество

Как страхи в детстве могут испортить жизнь человека потом? Какая взаимосвязь? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

Ребёнок с богатой фантазией зачастую гиперактивен, и, когда он ложится в постель, его мозг не успевает снизить обороты. Малыш продолжает придумывать истории, расширяя границы существующего мира. Если родители перекармливают ребёнка на ночь, используя заезженное "пока не доешь, из-за стола не выйдешь", а комната не проветрена или слишком холодная, малыш может видеть страшные сны. Физический дискомфорт трансформируется в кошмары.

Во взрослой жизни регулярные детские кошмары перерождаются в творческие способности и глубокую эмпатию к эмоциональным переживаниям других. Порой чрезмерное переживание, поскольку страхи и трагедии других людей усиливаются через призму собственных детских травм.

Страх "не быть лучшим": Болезненное выискивание признания

Синдром самозванца и отличника: как травмы из детства портят жизнь взрослых людей? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniya Grande

Только кажется, что установка "будь первым или никаким" мотивирует ребёнка развиваться и достигать высот. Не может быть вся группа по плаванию на первом месте, но, если родители вдалбливают "ты должен быть победителем", страх не соответствовать ожиданиям укоренится и останется на всю жизнь.

Во взрослой жизни такой человек будет в бесконечной погоне за социальным признанием: "Я и на переподготовку пойду, и в корпоративном тимбилдинге буду везде участвовать, и волонтёром стану". Станислав Самбурский Клинический психолог

Помогать и участвовать важно, но человек с детской травмой "первый или никакой" меняет собственную семью на грамоту в очередной эстафете на работе. Потому что это признание, а мама велела быть первым — тогда только и будут любить. А то, что дети не видят активиста неделями, выпадает из поля зрения и вообще не ощущается как проблема.

Боязнь сделать ошибку: Совершенствование и самокритика

Почему делать ошибки нормально и как страх оплошать портит жизнь потом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Это вариант травмы "быть первым". Ребёнок, которого пороли в детстве за четвёрки, и во взрослой жизни сохраняет панический страх перед ошибками. Если раньше родители наказывали, то на работе леденящий ужас вызывает любое замечание руководителя. А если приглашают зайти, то до панической атаки рукой подать.