Эти 6 фраз родителей убивают психику ребёнка и делают его эмоциональным инвалидом Во время воспитания детей взрослым нужно несколько раз подумать, прежде чем сказать определённые вещи. Любая токсичная фраза может причинить малышу моральные страдания и оставить негативный отпечаток на всю жизнь. Что нельзя говорить детям? 3 июня, 13:28 Эти 6 фраз никогда в жизни нельзя говорить детям — последствия будут разрушительными. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Токсичные фразы родителей оставляют неизгладимый отпечаток на ребёнке. Достаточно всего несколько раз сказать обидную для него вещь — и отношения испортятся навсегда. Интересно, что почти все взрослые используют одни и те же формулировки, раня малышей и заставляя тех страдать. Какие фразы категорически нельзя говорить во время воспитания детей?

1. "В кого ты такой?"

Из-за этой фразы родителей ребёнок будет думать, что он хуже, чем они. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ekateryna Zubal

Очевидно, что ребёнок "такой" из-за своих родителей. Если он проявляет агрессию, кричит или сбегает с уроков, то это происходит не просто так. Возможно, вы его где-то недолюбили, не проявили достаточно внимания. Токсичная фраза от взрослых может испортить детскую психику. Ребёнок будет думать, что он не достоин своих родителей и не любит их. В результате долгое время не сможет найти себя и понять, кто же он на самом деле такой.

2. "Я же тебе говорил(а)"

Во время воспитания чада разных возрастов часто можно услышать от родителей и такую фразу. Ребёнок воспринимает эти слова так: "Ты всегда ошибаешься, а я всегда прав(а)". Это приводит к тому, что юный член семьи перестаёт принимать решения сам и во всём полагается на мнение родителей. В будущем это сыграет с ребёнком злую шутку. Во взрослой жизни он не сможет принимать решения самостоятельно. Будет бояться делать выбор без оглядки на мнение других членов семьи.

3. "Опять ты виноват"

Если ребёнок постоянно "косячит" в школе, нельзя безоговорочно принимать сторону учителя. Нужно выслушивать аргументы члена своей семьи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Во время воспитания и обучения детей многие родители совершают серьёзную ошибку — они в любом произошедшем школьном конфликте с участием ребёнка занимают сторону учителя. Такой подход негативно сказывается на психике юного члена семьи. Дитятко понимает, что взрослые всегда будут настроены против него, закрывается в себе и начинает хулиганить специально, рассуждая так: "Зачем вести себя хорошо, если учитель всё равно оклевещет — и меня отругают".

4. "Уйди, видеть тебя не могу"

Во время воспитания детей родители говорят эту фразу, когда сильно злятся. Многим взрослым кажется, что в ней особого негативного контекста нет, но дети воспринимают такие слова по-другому. Они считают, что родитель, сказавший это, отверг их, в результате самооценка ухудшается, а связь с папой и мамой разрывается.

5. "Сейчас придёт серый волк и тебя заберёт"

Во время воспитания ребёнка в раннем возрасте нельзя угрожать приходом "бабайки" или "серого волка", иначе малыш подумает, что родители не могут его защитить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Во время дошкольного воспитания детей родители часто используют эту фразу, чтобы слегка напугать ребёнка и заставить его что-то сделать. Она только лишь выглядит безобидной, но сильно бьёт по психике. Дело в том, что малыш воспринимает слова так, что от некоего серого волка его не спасёт никто, даже находящиеся рядом родители.

6. "Будешь вредничать, я тебя отдам другому дяде"

Во время воспитания и обучения детей нельзя угрожать ребёнку тем, что отдадите его другому человеку. Иначе он почувствует себя незащищённым. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Родители, воспитывающие ребёнка в раннем возрасте, часто пытаются успокоить его угрозами "отдать другому дяде". Способ действительно рабочий, и дети от него зачастую успокаиваются. Но мало кто задумывается, какое влияние эти слова оказывают на психику юного члена семьи.

Из-за такой фразы ребёнок перестаёт чувствовать себя защищённым. Он понимает, что родители в любой момент могут от него отказаться из-за такой мелочи, как плохое поведение или нежелание есть кашу. В результате чадо отдаляется от родителей и закрывается в себе.

Вместо того чтобы говорить ребёнку токсичные фразы, лучше учить его чему-нибудь полезному. Ранее Life.ru рассказывал про 10 вредных, но дельных советов Остера, которые научат человека любого возраста шевелить мозгами и думать.

Авторы Никита Фартов