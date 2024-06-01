Названы 5 знаков зодиака, у которых в 99% случаев рождаются гениальные дети

Чтобы ребёнок родился гением, одной лишь удачи недостаточно. Родители должны помогать ему развивать свои таланты. Представители каких знаков зодиака внимательно относятся к своим чадам на первых этапах взросления, чем и помогают им выбиться в люди?

1. Знак зодиака Телец

Мужчины и женщины – Тельцы не скупятся вкладывать деньги в образование ребёнка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

Представители знака зодиака Телец стремятся к тому, чтобы создать комфортные условия для всех членов семьи. Они хотят обеспечить близких людей крышей над головой и счастливым будущим. Семью такие люди создают только когда начинают зарабатывать достаточное количество денег. "Они интересуются детьми и стараются сделать всё, чтобы развить их таланты", — рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Мужчины и женщины – Тельцы создают условия для развития ребёнка в разных сферах. Они не скупятся на хорошее образование и дополнительные кружки, которые помогают отпрыску улучшить таланты. Такие родители часто становятся для детей примером и советуют, как развиваться в жизни. В будущем мамы и папы, кто по гороскопу Телец, научат ребёнка усердно работать и проявлять настойчивость на пути к цели. В этом и таится секрет их гениальности.

2. Знак зодиака Близнецы

Мужчины и женщины, кто по знаку зодиака Близнецы, имеют развитый интеллект, который достаётся их детям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

Мужчины и женщины, кто по знаку зодиака Близнецы, обладают развитым интеллектом. Они быстро заводят общение и легко адаптируются к абсолютно любым событиям в жизни. Им довольно просто передать эти навыки потомству. Дети, рождённые от отца или матери этого знака зодиака, чаще всего обретают технический склад ума. Иногда они, наоборот, предрасположены к творчеству. Им довольно просто освоить сложные предметы. Они всегда стремятся научиться чему-то новому.

"Близнецы активно вовлекают своих детей в различные культурные мероприятия, такие как походы в музеи и постановки в театрах, чтобы вдохновить их на творчество и развить широкое понимание мира", — отметила экстрасенс.

3. Знак зодиака Дева

Мужчины и женщины – Девы поддерживают ребёнка и становятся для него лучшими друзьями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

Представители знака зодиака Дева заботятся о ребёнке и при любых обстоятельствах его поддерживают. Они в любой момент готовы прийти на помощь и дать совет. Чтобы заработать одобрение родителей, ребёнок будет стараться усердно учиться. Все задачи станет делать на пять с плюсом и быстро освоит школьную программу.

4. Знак зодиака Скорпион

У мужчин и женщин – Скорпионов рождаются дети, предрасположенные к точной науке или искусству. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

Мужчины и женщины, кто по знаку зодиака Скорпион, стараются обеспечить детей эмоциональным комфортом. При любой появившейся возможности они вкладывают деньги в развитие ребёнка — как интеллектуальное, так и физическое. Во время взросления отпрыски не будут нуждаться абсолютно ни в чём. Малыши окажутся предрасположены либо к науке, либо к искусству. При помощи родителей они добьются головокружительных успехов в жизни.

5. Знак зодиака Рыбы

Представители какого знака зодиака могут завести детей в раннем возрасте? Рыбы. Они обеспечат ребёнка всем необходимым. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

Экстрасенс Ахметжанова рассказала "Вечерней Москве", что мужчины и женщины знака зодиака Рыбы очень тонко чувствуют других. В них от природы заложена забота о ближних. В отношениях с другими такие люди всегда пытаются найти компромисс и решить вопрос разговорами, а не конфликтом. "В любом случае развитие талантов и пополнение багажа знаний у своих детей — их приоритетная задача", — добавила экстрасенс.

Представители знака зодиака Рыбы с лёгкостью согласятся на рождение ребёнка, если повстречают человека, которому доверяют. Когда родится малыш, такие родители найдут способы заработать много денег. Большинство ресурсов они будут отправлять на развитие таланта своих детей. Скорее всего, у таких людей вырастет гениальный ребёнок, который предрасположен к творчеству.