Стилист назвал оголённое тело главным модным трендом этого лета

Короткие джинсовые шорты, элегантная обувь и оголённое тело станут главными модными трендами этого лета. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал стилист Владислав Лисовец, который также посоветовал уходить от кроссовок в сторону туфель и босоножек.

Специалист сообщил, что укороченные шорты должны подходить под уровень к пиджаку. В некоторых случаях они могут быть короче. Помимо этого, эксперт подчеркнул, что летом будут в моде прозрачные ткани, оголённое тело, к которому можно будет добавить красивые сумки, экстравагантные очки и элегантная обувь.

"Соломенные шляпы в ковбойском стиле и соломенные туфли сделают образ более летним. Можно это носить с пиджаком", — рассказал собеседник издания.

В то же время, по словам Лисовца, наступившим летом стоит отказаться от оверсайза в пользу приталенных футболок. Стилист убеждён, что отличным сочетанием станут джинсовые юбки или шорты.

"Летом это отлично выглядит. Для вечера металлический блеск, стразы, блестящие ткани, но надо следить, чтобы образ был стильным, а не вульгарным и кричащим, и обращать внимание на плечевую линию", — заключил Лисовец.