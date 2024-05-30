Топ-3 пластические операции, которые вышли из моды и теперь считаются полной безвкусицей
Раньше, чтобы показаться со стороны красивой, богатой женщиной, дамы постоянно ложились под нож хирургов, то и дело подправляя что-то в себе. А сегодня в тренде "натуральная красота". Какая пластика выдаст в вас простушку, отставшую от моды, в 2024 году?
Свои тенденции могут прослеживаться не только в мире высокой моды, но и в мире пластической хирургии. То, что удовлетворяло спрос ещё 10 лет назад, сейчас у пациентов уже не востребовано. Некоторые будут отталкивать мужчин, а другие — показывать, что вы застряли в прошлом и отказываетесь жить в быстро развивающемся мире. Какие операции уже не в тренде и считаются моветоном?
1. Пластика груди, да размерчик побольше
Фото © Getty Images / Nancy Ostertag
Помните главную "спасательницу Малибу" — Памелу Андерсон? В 1990-х она была символом женственности и сексуальности. И всеобщее внимание общественности было приковано не столько к её актёрскому таланту, сколько к бюсту. Грудь Памелы Андерсон стала брендом. И трендом. "Сейчас в моде грудь среднего размера, натурально выглядящая и естественная на ощупь. Пластика большой груди больше неактуальна, пациенты выбирают новую технологию увеличения груди — Natural Beauty", — рассказал Life.ru пластический хирург и кандидат медицинских наук Вардан Аршакян.
2. Экстремальные подтяжки лица
Фото © ТАСС / Jennifer Bloc
Настоящая революция, по мнению пластического хирурга, произошла и в области омоложения лица. Экстремальные подтяжки с пугающими рубцами на лице уже в далёком прошлом.
Сейчас отдаётся предпочтение эндоскопическим техникам омоложения — это когда подтяжка проводится не через разрезы, а через небольшие проколы. Такие операции малотравматичны и дают потрясающий эффект.
Посмотрите, как великолепно выглядят в свои годы Деми Мур, Дженнифер Лопес, Анджелина Джоли. Над их внешностью явно трудились лучшие специалисты.
3. Удаление рёбер, чтобы добиться узкой талии
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian
Мода коснулась и моделирования фигуры. Знаменитая красотка Мерилин Монро, кумир миллионов, удалила рёбра, чтобы сделать талию уже. В последующем эта калечащая операция была проведена певице Шер, Ким Кардашьян, Мадонне, Деми Мур и другим знаменитостям. Сегодня в погоне за красивой талией вовсе не нужно идти на такие жертвы. "Сейчас через два прокола за 30 минут можно создать предпосылки для дальнейшего формирования красивых очертаний талии", — признаётся врач. По его словам, эта процедура пользуется невероятной популярностью не только в России, но и за её пределами.
- Проклятье тройки и мистические знаки: Шаман рассказала, какие тайны унесла с собой в могилу Анастасия Заворотнюк
сегодня в 13:00
- 5 лайфхаков, как не потеть в жару, о которых вам ещё никто не рассказывал
сегодня в 11:30
- Болезнь оказалась сильнее: 7 знаменитостей-героев, пытавшихся побороть онкологию
сегодня в 10:21
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian