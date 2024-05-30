Топ-3 пластические операции, которые вышли из моды и теперь считаются полной безвкусицей

Свои тенденции могут прослеживаться не только в мире высокой моды, но и в мире пластической хирургии. То, что удовлетворяло спрос ещё 10 лет назад, сейчас у пациентов уже не востребовано. Некоторые будут отталкивать мужчин, а другие — показывать, что вы застряли в прошлом и отказываетесь жить в быстро развивающемся мире. Какие операции уже не в тренде и считаются моветоном?

1. Пластика груди, да размерчик побольше

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Помните главную "спасательницу Малибу" — Памелу Андерсон? В 1990-х она была символом женственности и сексуальности. И всеобщее внимание общественности было приковано не столько к её актёрскому таланту, сколько к бюсту. Грудь Памелы Андерсон стала брендом. И трендом. "Сейчас в моде грудь среднего размера, натурально выглядящая и естественная на ощупь. Пластика большой груди больше неактуальна, пациенты выбирают новую технологию увеличения груди — Natural Beauty", — рассказал Life.ru пластический хирург и кандидат медицинских наук Вардан Аршакян.

2. Экстремальные подтяжки лица

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Настоящая революция, по мнению пластического хирурга, произошла и в области омоложения лица. Экстремальные подтяжки с пугающими рубцами на лице уже в далёком прошлом.

Сейчас отдаётся предпочтение эндоскопическим техникам омоложения — это когда подтяжка проводится не через разрезы, а через небольшие проколы. Такие операции малотравматичны и дают потрясающий эффект. Вардан Аршакян Пластический хирург

Посмотрите, как великолепно выглядят в свои годы Деми Мур, Дженнифер Лопес, Анджелина Джоли. Над их внешностью явно трудились лучшие специалисты.

3. Удаление рёбер, чтобы добиться узкой талии

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