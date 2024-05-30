Проклятье тройки и мистические знаки: Шаман рассказала, какие тайны унесла с собой в могилу Анастасия Заворотнюк

Все знают печальную историю болезни любимой "няни Вики". Актриса Анастасия Заворотнюк боролась с раком с 2019 года. Рак мозга, который обнаружили на последней стадии сразу после рождения дочери Милы, излечить так и не удалось. Сегодня, 30 мая, стало известно, что Заворотнюк скончалась. Актрисе было 53 года.

Что в прошлом знаменитой актрисы увидела экстрасенс: тайны покойной Анастасии Заворотнюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a_zavorotnyuk

И пусть знаменитость уже ушла, она оставила после себя множество тайн и мистических знаков. Life.ru поговорил с сумеречной шаманкой Верой Филипповой и получил эксклюзивное предсказание. Экстрасенс узнаёт будущее и прошлое при помощи магических камней, а колдовской бубен позволяет ей заглянуть даже в мир мёртвых.

Как рассказывает шаманка, родственники до последнего боролись за жизнь Заворотнюк. Как ментальное, так и физическое тело Анастасии было истощено. Со слов экстрасенса, в последнее время она жила лишь на энергии близких.

Она уже не первый год была готова к свиданию со смертью. Духи говорят, что у неё было какое-то необычное распоряжение для близких. И мы скоро узнаем, какое. Вера Филиппова Сумеречная шаманка

Также сумеречная шаманка обращает внимание, что жизнь знаменитой "няни Вики" была насквозь пронизана мистикой и тайнами. "Заворотнюк была рождена 3 апреля, а умерла 30 мая на 53-м году жизни", — рассказывает эксперт и подчёркивает, что в различных культурах и религиях число 3 считается божественным.

Какие тайны и мистические знаки были в жизни Анастасии Заворотнюк, которая умерла 30 мая. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a_zavorotnyuk

В христианской традиции число 3 ассоциируется со Святой Троицей — Отцом, Сыном и Святым Духом. Буддизм уделяет особое внимание тройственности ума, речи и действий. Цифра 3 также связана с тремя основными гунами в индийской философии — саттва, раджас и тамас.

Сейчас она в лучшем мире и избавлена от невыносимой боли и страданий. Вера Филиппова Сумеречная шаманка

Родственники незадолго до смерти понимали трагический исход. Со слов сумеречной шаманки, в доме были мистические знаки (сломанная техника и остановившиеся часы). "Дочь Анастасии — проводник, я чувствую, что она увлекается эзотерическими практиками. Анна тонко чувствует этот необычный мир, и любимая мама часто будет являться к ней во снах с советами с того света", — говорит также шаманка.

В день трагедии телефон Анны выдал фотографии с воспоминаниями восьмилетней давности — где мать и дочь попали под дождь, но были так счастливы. Мама, будто бы прощаясь, дала понять, что долго лить слёз по ней не нужно. Вера Филиппова Сумеречная шаманка

Словно по волшебству, телефон дочери Анастасии показал фото из прошлого в день кончины Заворотнюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk