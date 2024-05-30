В Киеве состоится подземный гей-парад

В Киеве 16 июня состоится ЛГБТ*-марш — первый с начала специальной военной операции. Как сообщили организаторы, мероприятие в целях безопасности проведут в метро. Из тех же соображений было решено ограничить число участников, поэтому в гей-параде будут задействованы не более 500 человек.