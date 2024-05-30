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Регион
30 мая, 12:51

В Киеве состоится подземный гей-парад

На Украине впервые с 2021 года проведут ЛГБТ*-марш

В Киеве 16 июня состоится ЛГБТ*-марш — первый с начала специальной военной операции. Как сообщили организаторы, мероприятие в целях безопасности проведут в метро. Из тех же соображений было решено ограничить число участников, поэтому в гей-параде будут задействованы не более 500 человек.

Украинские СМИ напоминают, что последний раз так называемый "Марш равенства" проходил в Киеве в 2021 году. В нём приняли участие около пяти тысяч человек.

Голубцы для армии: Почему Минобороны Украины поддержало идею однополых браков в ВСУ
Голубцы для армии: Почему Минобороны Украины поддержало идею однополых браков в ВСУ

Напомним, что год назад Европейский суд по правам человека обязал Украину юридически признать однополые пары в стране и оштрафовал за отказ регистрировать брак двух мужчин. Минобороны и Минюст страны поддержали законопроект о легализации однополых браков. Эту новость с восторгом восприняли и в ВСУ, где насчитывается до ста тысяч ЛГБТ*-военных.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России

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Марина Калегина
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