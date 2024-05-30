В Киеве состоится подземный гей-парад
На Украине впервые с 2021 года проведут ЛГБТ*-марш
В Киеве 16 июня состоится ЛГБТ*-марш — первый с начала специальной военной операции. Как сообщили организаторы, мероприятие в целях безопасности проведут в метро. Из тех же соображений было решено ограничить число участников, поэтому в гей-параде будут задействованы не более 500 человек.
Украинские СМИ напоминают, что последний раз так называемый "Марш равенства" проходил в Киеве в 2021 году. В нём приняли участие около пяти тысяч человек.
Напомним, что год назад Европейский суд по правам человека обязал Украину юридически признать однополые пары в стране и оштрафовал за отказ регистрировать брак двух мужчин. Минобороны и Минюст страны поддержали законопроект о легализации однополых браков. Эту новость с восторгом восприняли и в ВСУ, где насчитывается до ста тысяч ЛГБТ*-военных.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России
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