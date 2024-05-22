Астрологическая карта Москвы: Стало известно, какие знаки зодиака обитают в разных районах столицы

Мосопрос составил астрологическую карту российской столицы. В результате социсследования выяснилось, что больше всего в городе проживает Овнов (10%), которые обосновались в Тверском, Хамовниках, Бутово и соседних районах. Об этом со ссылкой на итоги опроса сообщил телеграм-канал "Москва 125".

Второе место по численности досталось Близнецам, Львам, Весам и Скорпионам — их в столице по 9%. Весы разделили центр и запад мегаполиса с Овнами, а также "захватили" часть северо-запада. Близнецов же больше в Кунцево и Печатниках. Ещё пять знаков — Тельцы, Раки, Девы, Водолеи и Рыбы — с активом 8% заняли третье место.

Больше всего Дев можно встретить в Нагорном, а Скорпионов — в Лефортово. Самыми же редкими знаками оказались Стрельцы и Козероги: и тех и других по 7%. Первые "держат" Царицыно, а вторые — Молжаниново.