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22 мая, 19:15

Астрологическая карта Москвы: Стало известно, какие знаки зодиака обитают в разных районах столицы

Мосопрос: Больше всего в Москве Овнов, Близнецов, Львов и Весов

Жители Москвы на Красной площади. Фото © Shutterstock / Savvapanf Photo

Жители Москвы на Красной площади. Фото © Shutterstock / Savvapanf Photo

Мосопрос составил астрологическую карту российской столицы. В результате социсследования выяснилось, что больше всего в городе проживает Овнов (10%), которые обосновались в Тверском, Хамовниках, Бутово и соседних районах. Об этом со ссылкой на итоги опроса сообщил телеграм-канал "Москва 125".

  • Астрологическая карта Москвы. Фото © Telegram / Москва 125
    Астрологическая карта Москвы. Фото © Telegram / Москва 125

Астрологическая карта Москвы. Фото © Telegram / Москва 125

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Второе место по численности досталось Близнецам, Львам, Весам и Скорпионам — их в столице по 9%. Весы разделили центр и запад мегаполиса с Овнами, а также "захватили" часть северо-запада. Близнецов же больше в Кунцево и Печатниках. Ещё пять знаков — Тельцы, Раки, Девы, Водолеи и Рыбы — с активом 8% заняли третье место.

Больше всего Дев можно встретить в Нагорном, а Скорпионов — в Лефортово. Самыми же редкими знаками оказались Стрельцы и Козероги: и тех и других по 7%. Первые "держат" Царицыно, а вторые — Молжаниново.

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А ранее Life.ru рассказывал о знаках зодиака, которые чаще всего попадают в дорожные аварии. Антитоп возглавили Козероги и Водолеи. При этом самыми аккуратными водителями оказались Скорпионы и Стрельцы. Кстати, есть даже дни недели, в которые представителям разных знаков лучше отказаться от вождения. Например, Львам лучше не садиться за руль по четвергам, а Рыбам — по субботам.

Илья Пушкарев
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