Астрологическая карта Москвы: Стало известно, какие знаки зодиака обитают в разных районах столицы
Мосопрос: Больше всего в Москве Овнов, Близнецов, Львов и Весов
Жители Москвы на Красной площади. Фото © Shutterstock / Savvapanf Photo
Мосопрос составил астрологическую карту российской столицы. В результате социсследования выяснилось, что больше всего в городе проживает Овнов (10%), которые обосновались в Тверском, Хамовниках, Бутово и соседних районах. Об этом со ссылкой на итоги опроса сообщил телеграм-канал "Москва 125".
Второе место по численности досталось Близнецам, Львам, Весам и Скорпионам — их в столице по 9%. Весы разделили центр и запад мегаполиса с Овнами, а также "захватили" часть северо-запада. Близнецов же больше в Кунцево и Печатниках. Ещё пять знаков — Тельцы, Раки, Девы, Водолеи и Рыбы — с активом 8% заняли третье место.
Больше всего Дев можно встретить в Нагорном, а Скорпионов — в Лефортово. Самыми же редкими знаками оказались Стрельцы и Козероги: и тех и других по 7%. Первые "держат" Царицыно, а вторые — Молжаниново.
А ранее Life.ru рассказывал о знаках зодиака, которые чаще всего попадают в дорожные аварии. Антитоп возглавили Козероги и Водолеи. При этом самыми аккуратными водителями оказались Скорпионы и Стрельцы. Кстати, есть даже дни недели, в которые представителям разных знаков лучше отказаться от вождения. Например, Львам лучше не садиться за руль по четвергам, а Рыбам — по субботам.