Битьё посуды, тихий игнор и ответная измена: как ревнуют все знаки зодиака

Спустя множество часов наблюдений, опросов и рассказов астрологи определили, что представители зодиакального круга ревнуют по-разному. Однако каждый из людей, кто по гороскопу принадлежит к одному знаку зодиака, может иногда действовать одинаково. В зависимости от этого можно предугадать, насколько ревность того или иного представителя созвездия будет разрушительна для партнёра. Итак, как ревнуют знаки зодиака? Сейчас расскажем.

Знак зодиака Овен

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Овен — один из представителей огненных знаков зодиака. Его представитель нередко обладает вспыльчивым характером. Поэтому, если вторая половинка, по гороскопу Овен, начинает ревновать, готовьтесь к битью посуды и крикам.

Знак зодиака Телец

Чего не скажешь про носителей знака зодиака Телец. Эти личности зачастую однолюбы и умеют доверять своему избраннику. Поэтому и по пустякам ревновать не станут, а вот о расставании задумаются только в случае доказательства измены.

Знак зодиака Близнецы

А вот самым ревнивым знаком зодиака, по мнению астролога Кажетты Ахметжановой, являются именно Близнецы. "К партнёру могут относиться как к собственности, они не намерены делиться с кем-либо", — говорит эксперт. И подчёркивает, что такое поведение людей знака зодиака Близнецы вызвано желанием чувствовать себя нужным любимому человеку.

Знак зодиака Рак

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Люди, кто по гороскопу оказались Раками, обычно уверены как в себе, так и в партнёре. Поэтому не ведутся на провокации половинки, например флирт с другим, и не так уж и часто ревнуют. Представители знака зодиака Рак привыкли таить переживания внутри, но вот в момент ссоры партнёр этого водного знака зодиака выскажет всё, что думает.

Знак зодиака Лев

"Царское поведение проявляется и в личной жизни. Львы считают себя лидерами. Им трудно представить, что их партнёр может уйти к другому", — рассказывает астролог. А затем добавляет, что, если партнёр со знаком зодиака Лев заметит в отношениях даже намёк на третьего лишнего, ждите эмоционального и бурного разбора полётов. Возможно, потом вам даже отомстят за такой проступок.

Знак зодиака Дева

А вот представители земного знака зодиака Дева умеют включать режим "холодной головы" и выяснять отношения без лишних страстей. К тому же такие партнёры ценят честность и благородство. Поэтому привыкли доверять своим половинкам.

Знак зодиака Весы

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Со слов астролога Кажетты, среди зодиакальной семьи Весы очень трепетно относятся к личным границам, поэтому открыто ревновать не станут. Но в отношениях люди, кто по гороскопу Весы, постараются выстроить личные границы и не позволят через них переступить даже любимому человеку. Однако рамок партнёру не обозначают.

Знак зодиака Скорпион

"Утаить неверность партнёру Скорпиона будет сложно, поскольку интуиция у знака развита прекрасно. Они сразу почувствуют, если что-то не так", — говорит астролог. А затем добавляет, что представитель водного знака зодиака Скорпион в отместку за измену "укусит" половинку и попытается пристыдить её за проступок.

Знак зодиака Стрелец

Ещё один огненный знак зодиака, который может увидеть повод для ревности везде, это Стрелец. Поэтому партнёру такого человека лучше не шутить над чувствами половинки и сразу показывать, что тот на самом деле значит для него.

Знак зодиака Козерог

Фото © Shutterstock / FOTODOM

"Вечерней Москве" Кажетта Ахметжанова рассказывает, как ревнуют представители знака зодиака Козерог. Эксперт отмечает, что иногда у тех случаются проблемы с самооценкой. "В период эмоциональной неустойчивости они могут приукрасить реальность и выдумать то, чего нет. Иногда боятся, что партнёр встретит кого-то получше. Ревность переживают эмоционально, надолго закрываясь в своём коконе", — поясняет астролог.

Знак зодиака Водолей

Что касается ревности Водолеев, то представители этого знака зодиака обычно не придираются к своим любимым без повода. Ведь понимают, что партнёр не их собственность. Пусть вторые половинки, кто по гороскопу Водолей, могут в меру ревновать, но поддаваться чувствам не станут. Вместо скандала выберут разговор по душам и с щепоткой философии.

Знак зодиака Рыбы

А вот возлюбленные со знаком зодиака Рыбы — натуры чувствительные. Со слов астролога, им даже и представить предательство страшно. "Фантазия порой подкидывает сценарии, от которых Рыбы могут сильно переживать. Они склонны простить измену, чтобы сохранить отношения", — подытоживает эксперт.