Людей этих 5 злосчастных знаков зодиака ненавидят кадровики и редко берут на работу В последние годы кадровики при приёме в компанию проверяют ещё и знак зодиака, под которым родился кандидат. Из-за этого параметра многим людям отказывают в трудоустройстве. Life.ru рассказывает, кто будет скитаться в поисках работы не один месяц. 21 мая, 15:00 Обладателей каких знаков зодиака сильнее всего ненавидят рекрутёры? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В последние годы кандидату недостаточно обладать большим опытом и другими компетенциями, чтобы попасть на работу. Кадровики многих фирм отказывают даже идеально подходящим сотрудникам, если у них неподходящий знак зодиака. Причина в том, что, ориентируясь на астрологический прогноз, можно примерно просчитать, как будет работать тот или иной человек. Представителям каких знаков зодиака сложнее устроиться на работу?

1. Знак зодиака Рак

Согласно гороскопу по знакам зодиака, мужчины-Раки и женщины-Раки манипулируют коллегами и руководителем. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Характеристику кандидата знака зодиака Рак кадровики оценивают как негативную. Такие люди очень эмпатичные. Они остро реагируют практически на все ситуации и могут впасть в ступор, если произойдёт что-то экстраординарное. На протяжении длительного времени после этого они будут переживать, что снизит их работоспособность.

Но при этом представители знака зодиака Рак умеют манипулировать коллегами и даже руководителем. Для этого они прикидываются, что очень расстроены или обижены. Не все компании готовы работать с такими людьми.

2. Знак зодиака Близнецы

Близнецы — один из самых нелюбимых знаков зодиака у кадровиков. Они бросают работу на половине пути и имеют проблемы с самоорганизацией. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Неподходящий знак зодиака для большинства работодателей — Близнецы. Люди, родившиеся под ним, очень лёгкие в общении, но с рабочими задачами справляются некачественно. Они не могут долго усидеть на одном месте и часто бросают работу на половине пути.

Характеристика знака зодиака Близнецы неблагоприятна для кадровиков ещё и потому, что у таких людей проблемы с самоорганизацией. Им будет сложно распределить собственное время и справиться с задачами вовремя. К тому же такие люди часто могут опаздывать на работу или просрочивать дедлайны.

3. Знак зодиака Овен

Характеристика знака зодиака Овен неблагоприятна для кадровиков — они слишком сильные и решительные, не терпят критики в свой адрес. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Одним из самых нежелательных знаков зодиака в коллективе для кадровиков является Овен. Таким мужчинам и женщинам трудно терпеть любые претензии в свой адрес. Они во всём стремятся занять лидирующую позицию, обладают сильным внутренним стержнем и решительностью.

Если руководитель будет игнорировать мужчин и женщин, рождённых под знаком зодиака Овен, они станут злиться. Также их может привести в ярость попытка коллег как-то ограничить свободу и принудить к чему-либо.

4. Знак зодиака Дева

Дева — неподходящий знак зодиака для многих компаний. Такие мужчины и женщины действуют только по инструкции и не креативят при решении рабочих задач. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Характеристика знака зодиака Дева тоже не нравится многим кадровикам. Отличительная черта таких мужчин и женщин в том, что они педантичные. Рабочие задачи выполняют скрупулёзно, точно, но только в соответствии с правилами и требованиями. Найти креативное решение в стрессовой ситуации, по мнению работодателя, такому человеку будет довольно сложно.

5. Знак зодиака Рыбы

Какой знак зодиака тоже не в почёте у кадровиков? Рыбы. Такие мужчины и женщины робкие и долго включаются в рабочие задачи. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Рыбы — тоже неподходящий знак зодиака для некоторых работодателей. Рекрутеры не ценят таких мужчин и женщин за непостоянство. Сегодня человеку может нравиться работа, а завтра надоест — и он уволится. В характеристике знака зодиака Рыбы работодателя смущает и другая важная деталь. Его представители довольно робкие. Им сложно решиться на важный поступок, который поможет в процессе работы.

Также представители знака зодиака Рыбы довольно долго включаются в важные задачи, которые им нужно сделать. Они умеют действовать только по шаблону. Если задачи нужно выполнять по-новому, то такой сотрудник будет перестраиваться на другой формат работы несколько недель.

Других людей не хотят принимать в компанию, потому что они злые. Ранее Life.ru писал про шесть самых опасных знаков зодиака, которые отравят вашу жизнь.

Авторы Никита Фартов