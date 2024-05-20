7 энергетически "грязных" предметов, которые запрещено держать на рабочем месте

У многих людей на работе со временем наступает выгорание и снижается продуктивность. В этом виновата не только общая усталость, но и ряд энергетически опасных предметов, которые сотрудник по незнанию оставляет на столе. Какие вещи высасывают из вас силы каждый день?

1. Головные уборы на столе

Шапка, кепка и шляпа — энергетически опасные предметы, которые, находясь на рабочем столе, высасывают из сотрудника энергию. Фото © Freepik

Одни из запрещённых предметов, которых с точки зрения энергетики не должно быть на рабочем месте, — любые головные уборы. На столе нельзя оставлять ни шапки, ни кепки, ни шляпы. Считается, что такой предмет может лишить сотрудника денег — руководитель может оштрафовать или и вовсе уволить.

2. Лишние бумаги, документы и другие предметы, засоряющие пространство

Опасными вещами, которые каждый день высасывают из человека энергию, считаются ненужные бумаги, документы и любые другие предметы, впустую засоряющие пространство за столом. На рабочем месте должны лежать только те вещи, которые пригодятся в работе. Если они впустую занимают пространство, то со временем могут высосать из человека амбиции и даже привести к бедности. К тому же когда стол завален вещами, то такой же беспорядок будет и в мыслях.

3. Бумажки от конфет и тарелка с остатками еды

Фантики от конфет и тарелки с остатками еды — энергетически опасные предметы, которые привлекают бедность в жизнь работника. Фото © Freepik

Во время рабочего дня обедать рекомендуется только в столовой. Но если еду пришлось взять к рабочему столу, то её нужно съесть сразу, а остатки выбросить в мусорный бак. Аналогично нужно поступить и с фантиками от конфет, упаковками от шоколада.

Тарелка с оставленной едой считается опасным предметом с точки зрения энергетики, поскольку человек с помощью неё привлечёт в свою жизнь бедность. Всё чаще будут возникать ситуации, когда на тарелке будет мало еды. Поэтому штрафа и увольнения долго ждать не придётся.

4. Сумка с банковскими картами и кошельком внутри

Сумку, кошелёк или держатель для банковской карты на рабочем столе лучше не оставлять. Считается, что это запрещённые предметы с точки зрения энергетики. Если кошелёк лежит на рабочем столе, то офисные стены "высасывают" из него деньги. Чем дольше предмет пролежит на территории рабочего пространства, тем ниже вероятность заслужить премию и повышение.

5. Ключи от дома

Ключи от дома, лежащие на столе, считаются энергетически опасной вещью, поскольку высасывают положительную энергию и приводят к переработке. Фото © Freepik

Другим опасным в энергетическом плане изделием, которое высасывает положительную энергию у сотрудника, являются ключи от дома. Считается, что работник, оставивший их на столе, "забудет" путь до квартиры. Его начнут задерживать на работе или и вовсе дадут дополнительную нагрузку.

6. Провода от других устройств

Практически каждый человек на работе трудится за компьютером. Избавиться от проводов, ведущих к нему, не получится. Однако рабочее пространство не нужно хотя бы захламлять другими предметами.

Опасным предметом с точки зрения энергетики считается зарядка от мобильного телефона. Она даёт энергию мобильному, а у вас её забирает. Из-за этого в течение дня продуктивность может снизиться. Телефон лучше заряжать где-нибудь в стороне.

7. Часы

Часы — энергетически опасная вещь, поскольку они, находясь на руке у сотрудника, отсчитывают минуты до его увольнения. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Опасным изделием с точки зрения энергетики считаются наручные часы. Их лучше снимать во время прихода в офис и надевать только после окончания рабочего дня. С точки зрения примет такой предмет не только показывает время, но и отсчитывает минуты до вашего увольнения.