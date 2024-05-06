Череда несчастий и злые духи: Скорее выбросьте эти 7 энергетически опасных предметов из спальни

В каждой спальне хранятся ненужные вещи, о негативных свойствах которых многие даже не подозревают. Некоторые опасные предметы могут не только наполнять помещение негативной энергетикой, но и вызывать ночные кошмары, беспокойный сон. Если в последнее время у вас появились бессонница, ссоры с членами семьи или частые болезни, то нужно избавиться от некоторых предметов. Причина проблем, скорее всего, кроется в них. Без каких вещей в спальне вы почувствуете себя лучше?

1. Неработающие электронные приборы

Неработающие лампочки — опасные предметы, поскольку будут мешать крепкому сну и приведут к резким взлётам и падениям в жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Даже такая вещь, как неработающая лампа, — опасный с энергетической точки зрения предмет. Во время мигания она будет раздражать вас. В таком состоянии не стоит ожидать крепкого и качественного сна. К тому же мерцание лампочки символизирует резкие перемены в жизни человека. Если не поставить новый предмет освещения, то резкие взлёты и падения будут случаться всё чаще.

2. Таблетки и другие виды лекарств

Таблетки, спреи для носа и любые колбы с лекарствами держать в спальне не рекомендуется. Эти предметы тоже опасны с энергетической точки зрения. Они привлекают к спящему болезни и высасывают из него жизненную энергию. Поэтому медикаменты лучше "запереть" в ящике в другой комнате. Тогда они не будут оказывать столь негативного эффекта.

3. Старая одежда и обувь

Старая одежда и обувь — ненужные вещи в спальне, поскольку из-за них в жизни никогда не появятся обновки в гардеробе. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ненужные вещи в спальне тоже лучше не хранить, иначе их никогда не заменят новые. Вместо энергии изобилия и богатства в жизнь будет приходить только бедность. Есть даже такая поговорка: "Чтобы что-то получить, надо что-то отдать". Поэтому если хотите только свежую одежду, то старой около кровати не место.

4. Любые электрические приборы

Практически всю электронику на ночь нужно выносить из спальни. Такие вещи несут плохую энергетику, поскольку даже от выключенного устройства создаётся особое магнитное поле. Оно высасывает из спящего человека энергию. Поэтому если есть возможность, то из комнаты лучше убрать даже мобильный телефон и телевизор. Это самые опасные расточители человеческой энергии.

5. Цветы

Цветы в спальне — опасные предметы, поскольку приводят к разладу между супругами. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если верить учению фэншуй, любые растения считаются ненужным предметом в спальне. Дело в том, что цветы могут привести к разладу между супругами. Они обладают сильным энергетическим полем, поэтому часто приводят к появлению тайн, предательству между партнёрами, а также постоянным изменам.

6. Атрибуты детства

Любые ваши фотографии на стенах, детские игрушки и плакаты — ненужные вещи в спальне. От них нужно как можно скорее избавиться, иначе жизнь начнёт скатываться по наклонной из-за негативной энергетики.

Дело в том, что все эти "детские атрибуты" на стенах возвращают вас в подростковый возраст. Из-за них вы будете неспособны вести себя "по-взрослому", выстраивать качественные отношения и взаимодействовать с партнёром на равных. Денег в жизни тоже будет мало — так же, как это было в детстве.

7. Документы с негативным контекстом

Документы с негативным контекстом — ненужные вещи, поскольку могут привести к разрыву отношений и смерти. Фото © Shutterstock / FOTODOM

На территории спальни строго запрещено хранить свидетельства о разводе, смерти, документы из суда и любые другие бумаги, имеющие негативный контекст. Они привлекут в жизнь негативные сценарии.

То есть свидетельство о разводе может вызвать разрыв отношений с любимым человеком. Документ, подтверждающий смерть, приведёт к несчастному случаю. Выписка из суда спровоцирует гражданское разбирательство. Поэтому лучше лишний раз не злить судьбу.