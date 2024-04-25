Бумажная карта, стартер и ещё 6 вещиц в машине, приводящие к поломкам и встречам с гаишниками

Приметы и суеверия запрещают держать в автомобиле восемь определённых предметов. Одни из них "выталкивают" из жизни водителя удачу, вторые привлекают внимание сотрудников ГИБДД, а третьи приводят к постоянным поломкам. От каких вещей в салоне нужно избавиться уже сегодня?

1. Мусор

Мусор в машине — плохая примета. Считается, что он также засоряет и голову водителя. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Согласно суевериям и приметам, в 2024 году нужно содержать автомобиль в чистоте. Регулярно проверяйте все его углы на предмет мусора. Считается, что если машина будет физически грязной, то это "настроение" передастся и водителю. Его мысли будут захламлены ненужным, из-за чего из жизни уйдёт удача. А ещё владелец транспортного средства будет постоянно отвлекаться от дороги.

2. Крупные суммы денег

Если следовать суевериям, то в автомобиле не рекомендуется держать крупные суммы денег на протяжении длительного времени. Брать их с собой в салон можно только на короткий срок, например по пути на сделку. Суть плохой приметы в том, что шелест денег обязательно "услышат" сотрудники ГИБДД. Стоит только выехать из двора, и вас наверняка оштрафуют. Причём за какое-нибудь крупное нарушение, которое опустошит вашу сумку с деньгами.

3. Фантики из-под еды

Важное суеверие, о котором мало кто знает, — фантики из-под еды держать в машине нельзя. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если верить в приметы и суеверия, то водителям не рекомендуется оставлять в салоне упаковки из-под пустых конфет, шоколадок, бургеров и любой другой еды. Считается, что так человек посылает в космос сигнал о своём голоде. В этом случае судьба перестроится так, что вы начнёте зарабатывать меньше, а чувство голода будет возникать чаще.

4. Любые аксессуары, на которых изображён огонь

Многие люди любят украшать салон автомобиля с помощью различных блестящих предметов. По поводу этого есть одна плохая примета. Запрещено использовать безделушки, на которые в любом виде нанесены картинки с огнём. Такой символ обязательно принесёт беды и несчастья. Более того, он может даже привести к пожару в автомобиле.

5. Книга с правилами дорожного движения

Приметы и суеверия гласят, что, если автомобилист возит в салоне книгу с ПДД, он обязательно наткнётся на гаишников. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Согласно плохим приметам, автомобилистам рекомендуется забрать из салона книгу с правилами дорожного движения. Она, безусловно, пригодится на дорогах. Однако каждый день её с собой лучше не возить. Иначе водителя ждут серьёзные проблемы: его остановят гаишники за нарушение ПДД.

6. Стартер для аккумулятора

Согласно народным приметам, не рекомендуется оставлять в салоне и устройство для подпитки аккумулятора автомобиля. Считается, что оно будет высасывать положительную энергию из водителя. Кроме того, оставив стартер для аккумулятора в салоне, вы привлечёте в жизнь поломки и беды. Автомобильный аккумулятор будет садиться чаще.

7. Бумажная карта

Ещё одна плохая примета гласит, что бумажная карта в салоне автомобиля привлечёт в жизнь нежелательную поездку. Фото © Freepik

Согласно суевериям и приметам, в 2024 году не рекомендуется оставлять в салоне классическую бумажную карту. Она привлечёт в вашу жизнь неприятность — очень дальнее нежелательное путешествие. Например, придётся срочно ехать через всю страну к друзьям, дальним родственникам из-за их болезни или даже кончины.

8. Поломанные предметы и вещи

Суеверия и приметы 2024 года гласят, что поломанные вещи приведут к скорой поездке на СТО. Фото © Freepik

Если верить в плохие приметы, то водителю нельзя оставлять в салоне автомобиля порванные или поломанные вещи. В противном случае он привлечёт в жизнь деструктивную энергию. Автомобиль начнёт ломаться чаще, а в жизнь придёт беда. В машине должны быть только те предметы, которые пригодны для использования.