6 важных примет, несоблюдение которых обрушит на вас гнев домового в новой квартире Чтобы переезд в квартиру принёс только радость и удачу, а не беды, нужно помнить о нескольких правилах. Их соблюдение отведёт от нового жилища злых духов и любые невзгоды. Life.ru рассказывает, что нужно сделать в первую очередь, если собираетесь переезжать. 23 апреля, 16:00 Как задобрить домового: распространённые ошибки при переезде, из-за которых можно накликать на себя беду. Обложка © Кадр из мультфильма "Приключения домовёнка", режиссёр Аида Зябликова, сценаристы Марина Вишневецкая, Татьяна Александрова / Kinopoisk

При переезде в новую квартиру человек прощается с прежней энергетикой помещения и начинает жить в новых условиях. Приметам нужно следовать и при аренде, и при покупке жилья в новостройке или на вторичном рынке. Что нужно сделать, если не хотите превращения жизни в ад?

1. Проведите несколько ритуалов в старой квартире

Какие приметы при переезде в квартиру нужно соблюдать? Не забудьте убраться, позвать с собой домового и поклониться жилью на выходе. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Чтобы переезд в другую квартиру прошёл удачно, нужно соблюсти несколько условий в отношении старого жилья. В первую очередь необходимо тщательно убраться и выбросить весь мусор. Если он останется, то вы испортите энергетику места и принесёте с собой "ментальный" беспорядок в новую квартиру. Затем нужно "позвать" домового, с которым вы "сдружились", живя здесь, в новую квартиру. В этом случае он будет оберегать вас и на следующем месте.

Также приметы гласят, что перед переездом в новую квартиру со старой нужно прощаться. Улыбайтесь и будьте на позитиве. Обязательно поблагодарите жильё за все положительные моменты и воспоминания, которые оно вам подарило. Перед тем как покинуть квартиру, нужно трижды поклониться бывшему дому и пожелать тем, кто в нём будет жить дальше, удачи. Тогда заберёте положительную энергетику с собой.

2. Первой в новое жильё должна войти кошка

Народные приметы советуют первой в квартиру пропускать кошку (если есть). Причём её нежелательно запихивать внутрь своими руками. Поставьте питомца перед входом и подождите несколько минут, пока он сам не зайдёт в жилище. Народные приметы гласят, что после входа в помещение усатый должен обойти каждый уголок квартиры. Так он не только "пометит" территорию своими флюидами, но и соберёт всю отрицательную энергию на себя, нейтрализует её. При этом питомец никак ментально не пострадает, и семья будет жить счастливо.

3. Заставьте каждого домочадца бросить в квартиру металлические деньги

Народные приметы при переезде в новую квартиру: каждый член семьи должен бросить через порог монетку. Фото © Shutterstock / FOTODOM

После того как питомец обойдёт жильё по периметру, не спешите заходить. Суеверие гласит, что каждый будущий обитатель нового дома должен бросить в квартиру несколько металлических монет любого номинала. Считается, что такой ритуал привлечёт деньги, фортуну и счастье. Как разбросаете деньги по полу, не убирайте их. Они должны пролежать минимум три дня. Затем соберите монеты и спрячьте в ящик на долгие годы. Пока они будут лежать там, фортуна будет на вашей стороне.

4. Первым в квартиру входит отец или мать

При переезде в другую квартиру "застолбить" её за собой должен не номинальный, а настоящий лидер семьи. В большинстве случаев это отец, но бывает и мать. Этот человек и должен переступить через порог первым после кошки. Причём глава семейства должен внести в своих руках максимально дорогой предмет из всех, что есть у семьи. Тогда он зарядит помещение на счастье, удачу и положительную энергию.

5. Уберитесь в новом доме

Суеверия при переезде в другую квартиру: первым делом уберитесь. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Приметы и суеверия гласят, что после переезда в новое помещение всегда нужно делать уборку. Но для неё необходимо использовать только новые предметы. То есть веники, швабры и другие вещи должны быть из магазина. Тогда вся квартира насытится позитивной энергией. Старые веники, мётлы и швабры использовать нельзя. Есть риск, что из-за них в жильё могут проникнуть злые духи.

6. Позовите домового

Народные приметы при переезде в квартиру: позовите домового, чтобы он пришёл в новое жильё вместе с вами. Кадр из мультфильма "Приключения домовёнка". Режиссёр Аида Зябликова, сценаристы Марина Вишневецкая, Татьяна Александрова / Kinopoisk

Не менее важная примета при переезде в новую квартиру — позвать домового. Для этого проведите простую процедуру: на стол поставьте чашку с молоком и положите несколько конфет. После того как скажете "Домовой, домовой, приди!", ваше жилище окажется под надёжной защитой.

Однако на новоселье ни в коем случае нельзя принимать подарки в виде некоторых видов растений. Ранее Life.ru писал про пять причин, почему подаренный цветок в горшке убьёт энергетику вашего дома.

Авторы Никита Фартов