Всегда № 2: почему сбывается тёмное пророчество в звёздных дуэтах Life.ru вспоминает, как сложилась жизнь тех, кто в звёздных дуэтах всегда оставался в тени. 18 мая, 21:29 Елена Катина и Юлия Волкова. Обложка © ТАСС / Александр Саверкин

Смирение не является слабостью, но это адски трудно принять тем, кто уже получил зависимость от славы, признания и денег. И всё же тот, кто проходит это испытание, получает гораздо больше, чем получили главные звёзды дуэтов.

Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов — Comedy Club

Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов из Comedy Club. Фото © YouTube / ТНТ Смотри ещё!

"На похороны Тимура придёт огромное количество людей, чтобы посмотреть на Гарика Харламова". Так пошутила Ида Галич в одной из юмористических программ телеканала ТНТ4, и в этой шутке есть лишь доля шутки. Действительно, шлейф под названием "номер два" тянется за Тимуром Батрутдиновым с тех пор, как они выступили в Comedy Club дуэтом почти 20 лет назад.

Уже тогда после корпоратива в Казани к Тимуру подошёл один высокопоставленный чиновник и сказал: "Как я тебе не завидую, тебе всю жизнь придётся быть вторым". Неважно, кто это был, но важно, что его пророчество сбылось. Переживает ли по этому поводу сам Батрутдинов? Во всех интервью он говорит, что не видит в этом проблему, но этому верит только тот, кто не умеет читать между строк.

— Он просто органически смешнее меня, это факт, — оправдывается Тимур. — У него тело больше, имя более славянское, чем у меня... Ну понятно, что мне нужно больше стараться в нашем дуэте, я такой терпила. Мы как Арлекин и Пьеро, и у меня нет какой-то паранойи по этому поводу.

Зависть стара, как этот мир, и истребляется лишь одним оружием — смирением. Тимур Батрутдинов — человек сцены, человек, любящий славу, но ему не сносит крышу. Во всех интервью он всегда был очень застенчив и робок, и такое не сыграешь! В нём и правда есть природная кротость, и смирение для него — это точно не слабость. Наоборот, он прекрасно себя чувствует в прямом смысле. То есть он знает свои недостатки, понимает, где ему нужно прибавить, а где высовываться бессмысленно. За столько лет он просто стал мастером своего дела, профессионалом, который знает, где его место. Да, и без него у Харламова получается смешить людей, но, судя по просмотрам, когда они вместе, просмотров стабильно и заметно больше. До сих пор! Уже 20 лет.

— Когда мы писали себе шутки сами, мы были как Ильф и Петров, абсолютно! — вспоминает Батрутдинов с ностальгией. — Это была полная идиллия, но постепенно мы исписались. Просто однажды поняли, что уже обо всём шутили. И тогда нам принесли авторские шутки, потом прикольный номер, и вот так постепенно мы из авторов-исполнителей превратились просто в исполнителей. Я скучаю по тем временам, если честно.

Юлия Волкова и Лена Катина — "Тату"

Юлия Волкова и Лена Катина — группа "Тату". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lenakatina

"Рыженькая из "Татушек" — так прозвали Лену Катину ещё в начале 2000-х, когда группа стала международным прорывом. Юлю Волкову называли "чёрненькой", и поклонников у неё всегда было больше. Она одевалась более вызывающе, у неё объективно было больше возможностей превратить себя в секс-символ поколения. Но состязались ли они за внимание аудитории — большой вопрос.

Они обе москвички, но совершенно из разного теста. Папа Волковой был бизнесменом, мама стилистом, а отец Катиной был музыкантом до мозга костей и остаётся им по сей день. Мама Лены работала мамой Лены — особенно после того, как в 11-летнем возрасте девочка стала жертвой изнасилования. После такого Лена и её мама стали лучшими подругами, и это, разумеется, повлияло на всю её судьбу, в том числе и на взаимоотношения с Юлей.

— Я привыкла работать по-другому, и какие-то вещи в поведении Юли меня не устраивали, — объясняла Катина их разрыв в 2009 году. — На меня посыпались унижения и оскорбления, но тогда и я была другая…

Лена тянулась к созданию тихой и мирной семьи, а Волкова рано стала мамой, часто меняла партнёров и религию.

— Бог учит нас жить в любви, быть терпимыми и не судить других людей! И я живу именно так. Любовь есть любовь, и это прекрасное чувство. Я считаю, что каждый должен быть свободен в выборе, кого любить и кого впускать в свою жизнь, — сказала Катина в 2014 году.

Многие восприняли заявление Лены как попытку сделать реверанс в сторону аудитории, которая когда-то считала группу t.A.T.u. локомотивом нетрадиционных ценностей.

— А я считаю, что мужчина должен оставаться мужчиной. Мне кажется, это генетически заложено Всевышним, это продолжение рода, мужчина не имеет права быть [геем], простите! — заявила Юлия Волкова на одном из телешоу.

Как бы то ни было, роль более спокойной Лены Катиной позволила ей выйти замуж, родить ребёнка, начать сольную карьеру. В то же время у Волковой обнаружилась опухоль щитовидной железы и пропал голос. Позже были попытки воссоединения группы t.A.T.u., но они ни к чему стабильному не приводили. Сейчас Катина замужем уже во второй раз и стала мамой ещё одного ребёнка. Волкова вернулась в православие. От первого брака у неё есть дочь, которой в этом году исполнится 20 лет. Кроме того, у неё есть сын от Парвиза Ясинова, ему 16. В 2018-м она сообщила, что снова вышла замуж за бизнесмена, чьё имя не афиширует.

Сергей Жуков и Алексей Потехин — "Руки вверх!"

Сергей Жуков и Алексей Потехин — "Руки вверх!". Коллаж © Life. Фото © VK / Алексей Потехин © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

История Алёшки из "Руки вверх!" — это история человека, который с самого начала несёт крест собственного темперамента. Чтобы понять, почему Сергей Жуков стал суперуспешным музыкантом, а Алексей Потехин — артистом провинциального уровня, придётся обратиться к истокам. Внешне они были очень похожи: парни из регионов, из простых семей. Но это только внешне. Да, родители Потехина были типичными представителями среднего класса: папа — инженер, а мама — начальник отдела кадров. У Сергея Жукова, если верить его официальной биографии, папа был слесарем, но не простым, а в научно-исследовательском институте атомных реакторов. Это очень непростая и ответственная позиция. Мама Жукова была преподавателем музыки. Так что у Серёжки и Алёшки изначально были разные фундаменты.

Жуков всегда был более сдержанным и интеллигентным, а Потехин — стремительным и темпераментным. Фото © 24smi.org

Жуков всегда был более сдержанным и интеллигентным, а Потехин — стремительным и темпераментным. Долгие годы эта разница в характерах не являлась для них проблемой, но спустя десять лет, когда их песни звучали из каждого утюга, в их отношения ворвался бес гордыни. В какой-то момент они просто перестали разговаривать друг с другом.

— Просто представьте, что вы находитесь с человеком круглые сутки вместе на протяжении десяти лет. Мы знали друг о друге всё, абсолютно! Дальше так было просто невозможно, — объясняет причину разлада Жуков.

Он был автором всех песен и любимцем фанатов, а вот насколько был незаменим Алексей — вопрос. Причём вопрос этот он слишком часто задавал себе сам, а когда не находил ответов, начинал обвинять всех вокруг.

— У продюсеров группы "Руки вверх!" было всё: деньги, квартиры, машины, — а у нас пусто! — возмущался Потехин.

Начался поиск себя, конфликты с продюсерами и Сергеем, а в итоге закончилось разрывом — в 2006-м Потехин ушёл. Он пытался претендовать на авторские права, но всё досталось Жукову. С тех пор Потехин гастролирует по провинциальным ДК, но песни "Руки вверх!" петь не может. Попытки воссоединения были, но лишь на один концерт. Сергей объясняет это тем, что нет причины для такого воссоединения, продолжая собирать стадионы и участвовать в самых рейтинговых телепроектах.

Авторы Григорий Никонов