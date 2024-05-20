Сулят деньги и удачу: Если у вас этот цвет глаз, вы — счастливчик

Глаза — это не только зеркало души, но и источник множества поверий и суеверий. В разных культурах и традициях цвет глаз ассоциируется с определёнными видами удачи и благополучия. Причём буквально каждый из цветов, согласно поверьям, притягивает удачу... Но в разных сферах жизни. Давайте разбираться, чего ожидать от разных цветов глаз и какие мифы стоят за этими поверьями.

1. Голубой цвет глаз

Люди с голубым цветом глаз доминируют над окружающими. Фото © Freepik / cookie_studio

Людям, родившимся с глазами этого редкого цвета, повезло. Они наделены даром творца, безграничным талантом и даже властью над другими людьми... Ну, то есть они умеют отлично манипулировать. Голубоглазые достигнут успеха с помощью удачи и своей смекалки. На пути к цели им будет сопутствовать удача.

2. Карий цвет глаз

Один из самых удачливых цветов глаз — карий. Такие люди с детства считают, что в этом мире им все должны. Удача на стороне кареглазых бывает довольно редко, но зато они очень упёртые и стремятся достигнуть огромных материальных благ. Для этого много трудятся и часто "идут по головам". Как ни странно, мир им подчиняется и даёт любые материальные блага, какие они только пожелают. Неприятности, наоборот, приключаются довольно редко.

3. Зелёный цвет глаз

Обладатели глаз зелёного цвета не стремятся стать лидерами. Но если они будут на хорошем счету у начальника, то добьются финансового благополучия. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчин и женщин с глазами редкого цвета ждёт противоречивая судьба. С одной стороны, во главе какого-то дела они никогда не встанут. Но будут верными помощниками своего лидера, например начальника или друга. Держась рядом с ним и выполняя в плане работы то, что он скажет, смогут добиться больших успехов в жизни. По жизни следуют собственным принципам.

4. Серый цвет глаз

Другой самый удачливый цвет глаз — серый. Такие люди добрые и честные. Неприятности в их жизни случаются довольно редко, и в стрессовых ситуациях они способны взять себя в руки. Люди с глазами этого редкого цвета проживут спокойную жизнь.

5. Серо-зелёно-карий цвет глаз

Серо-зелёно-карий — самый редкий цвет глаз, обладатели которого всю жизнь ждут положительных изменений. Парадоксально, но они однажды всё же наступят. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Серо-зелёно-карий цвет глаз встречается довольно редко. Такие люди зачастую очень нерешительные. Им довольно трудно изменить свою жизнь. Они будут долгие годы работать в одной компании и ждать, когда их повысят или произойдёт событие, которое сделает их богатыми. Однажды мечты человека с таким цветом глаз воплотятся в жизнь — и у него начнутся счастливые дни.

6. Чёрный цвет глаз

Один из самых редких цветов глаз — чёрный. Люди с такими глазами будут с лёгкостью преодолевать трудности в жизни, становиться сильнее и на основе этого достигать успеха. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Такой цвет глаз у человека говорит о его внутренней силе. Эти мужчины и женщины стойко встречают любые трудности в жизни, проживают их и становятся сильнее. Неприятности им даются только для того, чтобы научить чему-то новому.

Чёрный считается одним из самых удачливых цветов глаз, потому что такие мужчины и женщины добиваются успеха в жизни, пройдя через все трудности. А ещё у них не будет отбоя от представителей противоположного пола.