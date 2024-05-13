В какие дни рождаются неудачники, которых в жизни ждут только беды

Человек, родившийся в подходящую дату, без лишних проблем достигнет в жизни любых высот. Он легко получит образование, построит карьеру или успешный бизнес, ни в чём себе не будет отказывать. Но если с датой появления на свет не повезло, то всё произойдёт с точностью до наоборот. На каждом шагу будут подстерегать трудности и беды.

В какие даты на свет появляются неудачники?

1. Неудачная дата рождения 3

Если человек родился 3-го числа любого месяца, то в его жизни всегда будут беды и несчастья. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Женщины и мужчины, дата рождения которых — 3-е число любого месяца, с детства предрасположены к неудачам. У них сильная отрицательная энергетика, поэтому с раннего детства в жизни происходят беды, несчастья. Чтобы добиться успеха, им приходится прилагать сверхчеловеческие усилия.

2. Несчастливая дата рождения 6

Не повезло и тем людям, которые родились 6-го числа любого месяца. От природы они привыкли ставить себя на первое место. Такие люди не способны заботиться ни о ком, кроме себя. Из-за этого у них возникают трудности в общении с окружающими.

Также человек, который родился 6-го числа, с детства наделён излишней эмоциональностью. Из-за неумения мыслить рационально он будет ссориться с другими людьми и часто попадать из-за этого в проблемы. Чтобы добиться успеха, ему нужно перестать ставить себя на первое место и задуматься о судьбе других. Также важно научиться просить помощи, без неё добиться успеха будет сложно.

3. Неудачная дата рождения 9

Какой человек, родившись, сразу встал на путь неудачника? Тот, кто появился на свет 9-го числа любого месяца. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Человек, родившийся 9-го числа любого месяца, будет особенно несчастлив. Он тоже с рождения наделён огромной эмоциональностью и поэтому постоянно попадает в конфликты. К тому же во всём его будет преследовать неудача. Без проблем не получится завершить ни одно дело.

9-го числа рождаются конфликтные люди без развитой интуиции. Поэтому они рискуют попасть в неприятные ситуации, в которых их сделают козлом отпущения. В жизни таким людям нужно идти на минимальный риск, иначе можно угодить в беду.

4. Неудачные даты рождения 29, 30, 31

Если человек родился 29-го, 30-го или 31-го числа любого месяца, то ему будет довольно сложно добиться успеха. Об этом говорит даже не столько нумерология или астрология, сколько статистика.

Довольно мало действительно успешных людей, которые появились на свет в конце месяца. Нет почти ни одного бизнесмена списка Forbes, звёзд, спортсменов, родившихся 29-го, 30-го или 31-го числа.

5. 13-го числа или когда из цифр получается 13

Кем рождается человек 13-го числа? Неудачником, в жизни которого всегда будут случаться беды. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Считается, что человек родился неудачником, если это произошло в две даты: либо 13-го числа, либо если при складывании дня и месяца рождения получилось число 13. Например, неблагоприятной датой появления на свет в этом случае будет просто 13-е число либо 8 мая любого года. Если представить вторую дату рождения в цифрах, то получается 08.05, где 8 + 5 = 13.

6. Когда число, месяц и год рождения образовывают "число зверя"

Другая неудачная дата рождения — когда число, месяц и год образовывают "число зверя" — 6.6.6. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Человек, родившийся в число, месяц и год, которые при складывании образовывают 666, столкнётся с неудачами. Например, зловещая дата появления на свет — 24.06.2013. Если сложить эти цифры, то получится: 2 + 4 = 6, 0 + 6 = 6, 2 + 0 + 1 + 3 = 6 = 6.6.6. У такого человека спокойной жизни не будет.

Однако если вы родились в одну из вышеназванных дат, то опускать руки и ставить крест на себе не стоит. У каждого человека есть возможность добиться успеха в жизни, просто придётся приложить для этого больше усилий.