Что принесёт нам будущая неделя: Рунический гороскоп на 20–26 мая для всех знаков зодиака Новая неделя мая перевернёт с ног на голову жизнь многих знаков зодиака. Одним улыбнётся удача, а в жизнь других придут неприятности. Специально для Life.ru рунолог Игорь Вечерский составил подробный гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2024 года. 19 мая, 05:00 Что ждёт знаки зодиака 20–26 мая? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Неделя с 20 по 26 мая 2024 года обещает быть насыщенной и непредсказуемой для всех знаков зодиака. У кого-то жизнь заиграет новыми красками, а кто-то столкнётся с непростыми испытаниями. Рунолог Игорь Вечерский составил рунический гороскоп, который поможет лучше понять, чего ожидать в ближайшие дни.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака зодиака Овен: Эйваз, перевёрнутая руна Эваз, Кено

Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2024 года для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Эйваз. Начало недели принесёт вызовы, возможно, изменения. Гибкость важна. Перевёрнутая руна Эваз. Середина недели может быть трудной. Сомнения возможны, но временны. Кено. К концу недели появятся возможности. Доверьтесь интуиции и действуйте. Совет для Овнов: будьте гибкими, цените свои возможности и доверяйте интуиции.

Что неделя с 20 по 26 мая 2024 года готовит Тельцам: Турисаз, Феху, перевёрнутая Перто

Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2024 года для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Турисаз. Начало недели — напряжённость, готовьтесь к изменениям. Феху. Середина недели принесёт успехи и обилие. Цените свои достижения. Перевёрнутая Перто. К концу недели возможны сомнения. Ищите внутреннюю уверенность и остерегайтесь сомнений в своих возможностях. Совет для Тельцов: готовьтесь к переменам, цените свои достижения.

Подробный гороскоп для Близнецов: Гебо, перевёрнутая руна Лагуз, Иса

Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2024 года для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Гебо. Начало недели — время для коммуникации и обмена идеями. Перевёрнутая руна Лагуз. В середине недели стоит быть осторожными с эмоциями и внутренним миром. Иса. К концу недели, возможно, придётся столкнуться с задержками или ограничениями. Не теряйте терпения. Совет для Близнецов: будьте открыты для общения, контролируйте свои эмоции и оставайтесь терпеливыми.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака зодиака Рак: Перто, Йера, Иса

Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2024 года для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Перто. Начало недели — время для новых начинаний и трансформаций. Йера. В середине недели, возможно, нужно будет приложить максимум усилий, ибо они оправданы. Иса. К концу недели стоит быть готовым к ограничениям или задержкам. Поддерживайте внутренний баланс. Совет для Раков: используйте свою интуицию, стремитесь к личностному росту и оставайтесь спокойными в любой ситуации.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака зодиака Лев: перевёрнутая Беркана, перевёрнутая Вунье, Йера

Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2024 года для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Перевёрнутая Беркана. Начало недели — возможны препятствия или неожиданные изменения в личной сфере. Перевёрнутая Вунье. Середина недели может быть временем сомнений и неуверенности. Доверьтесь своим инстинктам. Йера. К концу недели стоит обратить внимание на свои внутренние процессы и стремиться к достижению результатов от проделанных задач. Совет для Львов: принимайте изменения, доверяйте своим инстинктам и стремитесь к конкретным действиям.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака зодиака Дева: Соуло, Йера, Кено

Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2024 года для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Соуло. Начало недели — время для самопознания и проявления своих скрытых возможностей. Йера. Середина недели может принести внутреннее прозрение и понимание своих истинных желаний. Кено. К концу недели появятся возможности для практического применения вашего нового понимания. Действуйте с уверенностью. Совет для Дев: освободитесь от сомнений, следуйте своим интуитивным ощущениям и действуйте на основе своего внутреннего знания.

Подробный гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака зодиака Весы: перевёрнутая Вунье, Кено, Райдо

Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2024 года для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Перевёрнутая Вунье. Начало недели может быть временем неприятных сюрпризов или неожиданных изменений. Кено. В середине недели появятся возможности для озарения и контроля над важными процессами.

Райдо значит, что к концу недели вы найдёте стабильность и порядок в своей жизни. Возможно, это будет результатом ваших усилий и терпения. Вот совет для Весов: будьте готовы к изменениям, стремитесь к раскрытию своего потенциала и доверяйте процессу жизни. Игорь Вечерский Рунолог

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака зодиака Скорпион: перевёрнутая Феху, Дагаз, Наутиз

Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2024 года для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Перевёрнутая Феху. Начало недели может быть временем финансовой или материальной нестабильности. Дагаз. Середина недели принесёт вам новый свет и понимание. Возможно, вы найдёте решение для ваших проблем. Наутиз. К концу недели вы обретёте ясность и понимание своего пути. Доверьтесь анализу и необходимости корректировки своих возможностей. Совет для Скорпионов: переживите временные трудности, будьте сильными и верьте в себя. Впереди вас ждут светлые перспективы.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака зодиака Стрелец: Эваз, перевёрнутая руна Райдо, Дагаз

Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2024 года для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Эваз. Начало недели может быть временем перемещений и изменений. Будьте готовы к новым возможностям. Дагаз. К концу недели вы обретёте новый свет и понимание. Будьте открыты для перемен и готовы к своему развитию.

Перевёрнутая Райдо значит, что в середине недели возможны задержки или препятствия на вашем пути. Не паникуйте, они временные. Будьте гибкими в начале недели, преодолевайте препятствия с терпением в середине и идите вперёд с уверенностью к концу недели. Игорь Вечерский Рунолог

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака зодиака Козерог: Турисаз, перевёрнутая руна Кено, Альгиз

Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2024 года для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Турисаз. Начало недели может принести вызовы и неожиданные силы, способные многое изменить. Будьте готовы к адаптации. Перевёрнутая руна Кено. В середине недели возможны сомнения или неопределённость. Доверьтесь своей критике и трезвой оценке ситуации и стремитесь к ясности. Альгиз. К концу недели вы обретёте защиту и уверенность. Не бойтесь двигаться вперёд и добиваться своих целей. Совет для Козерогов: принимайте вызовы смело, доверяйте своему пути и стремитесь к защите своих интересов к концу недели.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака зодиака Водолей: Гебо, Наутиз, Беркана

Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2024 года для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Гебо. Начало недели — время для обмена идеями и коммуникаций с окружающими. Наутиз. Середина недели может принести неожиданные события или недостаток ресурсов. Будьте гибкими и адаптивными. Беркана. К концу недели вы обретёте новый рост и возможности для саморазвития. Используйте их в своих интересах. Совет для Водолеев: будьте открыты для новых идей, готовы к совместному плавному развитию и необходимости объективно и критически оценить свои силы.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для знака зодиака Рыбы: Гебо, Феху, перевёрнутая руна Райдо

Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2024 года для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Гебо. Начало недели принесёт возможности для обмена идеями и укрепления отношений. Воспользуйтесь этим. Феху. Середина недели обещает успехи и материальное благополучие. Воспользуйтесь своими навыками и ресурсами. Перевёрнутая руна Райдо. Конец недели может быть временем смятения или недостатка ясности. Оставайтесь спокойными и доверяйте своей интуиции. Совет для Рыб: воспользуйтесь возможностями для развития отношений, стремитесь к успехам и оставайтесь спокойными во время неопределённости. Повремените с новыми идеями.

Авторы Сергей Трофимов