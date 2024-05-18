6 самых опасных и злых знаков зодиака, которые отравят вашу жизнь Представители некоторых знаков зодиака с рождения обладают злым характером. Общаясь с такими людьми, нужно проявлять бдительность, поскольку они в любой момент могут устроить пакости и испортить жизнь. Life.ru рассказывает, кого стоит сторониться. 18 мая, 07:00 Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На характер и повадки человека кардинально влияет его знак зодиака. Некоторые люди могут расти в любви, полной семье, но всё равно вырасти злыми, опасными и жестокими.

К женщинам и мужчинам, рождённым под какими знаками зодиака, стоит относиться с опаской?

1. Знак зодиака Рак

Представители знака зодиака Рак не забывают обиды. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Сразу и не скажешь, что Рак — один из самых злых знаков зодиака. На первый взгляд, люди, рождённые с 22 июня по 22 июля, кажутся спокойными. Но, как говорится, "в тихом омуте черти водятся". Те, кто родился под знаком зодиака Рак, очень обидчивые. Они не забывают ни одну подлость, которую в отношении их совершил другой человек. Поэтому подолгу продумывают план мести и воплощают его в жизнь с особой жестокостью.

2. Знак зодиака Овен

Мужчины и женщины Овны импульсивны и могут наговорить много гадостей. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Овен считается злым знаком зодиака, поскольку его носители с рождения одарены не лучшим характером. Они довольно импульсивны, резко загораются, могут наговорить кучу гадостей, совершить ужасные поступки и только потом успокаиваются.

Мужчины и женщины, рождённые под знаком зодиака Овен, довольно жестоки к окружающим. В порыве гнева они могут устроить драку или, как минимум, оскорбить крепким словцом. Прямота — их суперсила.

3. Знак зодиака Водолей

Водолей — самый злой знак зодиака. Такие люди высказывают своему обидчику всё в лицо. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Водолей — ещё один злой знак зодиака. Такие люди — интересные собеседники, от истории которых "отвисает челюсть". Однако стоит их обидеть, и включается "режим ярости". Женщины и мужчины, рождённые под знаком зодиака Водолей, не прощают обиды. Человеку, который задел их за живое, они выскажут всё, что думают. Причём не постесняются "бить по болевым точкам".

4. Знак зодиака Скорпион

Представители знака зодиака Скорпион очень мстительные. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Скорпион — один из самых злых знаков зодиака. В людях, родившихся под ним, сплетаются противоположные черты — обаятельность, харизма, а также злость и опасность. Такие мужчины и женщины предъявляют высокие требования к окружающим людям. Они хотят, чтобы окружающие действовали так, как нужно им. Не повезёт тому, что обидит мужчину или женщину, рождённых под знаком зодиака Скорпион. Такие люди мстительные и никогда не прощают обиду. Они не успокоятся, пока морально не "уничтожат" того, кто им насолил.

5. Знак зодиака Дева

Мужчины и женщины Девы придумывают хитрый план мести. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Дева — тоже один самых злых знаков зодиака. Такие мужчины и женщины зачастую перфекционисты. Если они с кем-то ссорятся, то мстят ему настолько хитро и искусно, что спрятаться от гнева уже не выйдет. Мужчины и женщины, кто по знаку зодиака Дева, могут записать обидчика во враги даже из-за незначительной ссоры. Их нельзя оскорблять и говорить гадости. Особенно не повезёт бывшему партнёру, который предложил расстаться.

6. Знак зодиака Лев

Мужчины и женщины, рождённые под знаком зодиака Лев, токсичные и пытаются доминировать над окружающими. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Лев — тоже часто весьма токсичные люди. Они постоянно издеваются над окружающими людьми, навязывают им своё мнение и пытаются подчинить. В любых отношениях, будь то романтические или дружеские, часто выступают тиранами. А ещё они без лишних проблем манипулируют окружающими и хитро мстят.

Поэтому держать такого человека слишком близко к себе не рекомендуется. Он без лишних проблем предаст других ради собственных интересов.

Представительницы некоторых знаков зодиака будут некачественно выполнять роль жены. Ранее Life.ru писал о том, с кем мужчинам лучше не заводить романтические отношения.

Авторы Никита Фартов