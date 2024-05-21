Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 06:00

Нумеролог предупреждает: Почему остаток весны будет плачевным для всех, или Чего бояться с 21 по 31 мая 2024 года

Чтобы распланировать свои дела и не попасть впросак, нужно заранее узнать, какие дни во второй половине мая 2024-го считаются неблагоприятными. Как уверяют специалисты, под конец весны дней неудач будет несколько.

В каждом месяце есть как хорошие дни, позволяющие людям любых знаков зодиака поймать за хвост удачу, так и неблагоприятные даты, мешающие буквально во всех делах. Чтобы не назначить важную встречу или не принять судьбоносное решение в неправильный день, стоит посмотреть на календарь и отметить все "плохие" даты мая 2024 года. А их, со слов таролога, в период с 21 по 31 мая будет много.

Неблагоприятные даты мая 2024-го, второй половины: когда лучше отложить дела. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Неблагоприятные даты мая 2024-го, второй половины: когда лучше отложить дела. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Как рассказывает эзотерический практик, нумерология и карты Таро помогают определить, какие дни в мае 2024 года будут считаться неблагоприятными. Таким образом эксперт выяснила и поведала, что 21, 22 и 26 мая — как раз такие даты. Со слов нумеролога Ирины Листовской, в эти дни не стоит начинать новые дела и проекты. "Есть вероятность, что на них просто не хватит сил и энергии. Лучше разобраться с текущими делами", говорит эксперт.

Также в пятницу, 24 мая, и в четверг, 30 мая, лучше не проводить важные переговоры и не организовывать встречи. Со слов таролога, в эти даты высок риск, что человек не выдержит напор оппонента и получит результат не в свою пользу.

Сколько "опасных" дней будет во второй половине мая 2024 года и чего в это время нельзя делать? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Сколько "опасных" дней будет во второй половине мая 2024 года и чего в это время нельзя делать? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Как рассказывает "Москве 24" нумеролог Ирина Листовская, даты 23, 27 и 28 мая также считаются не слишком благоприятными. Со слов эксперта, в эти дни — четверг, понедельник и вторник — не следует отправляться в командировку или путешествие. Важно быть особенно осторожными на дороге, если планируете передвигаться наземным транспортом. Эксперт советует под конец мая 2024 года воспользоваться самолётом или поездом.

Однако можно не только с помощью нумерологии узнать, насколько неблагоприятным или не очень окажется для вас конец весны, но и воспользоваться предсказанием рунолога на неделю с 20 по 26 мая. Эксклюзивный и подробный гороскоп от Life.ru поможет вам узнать, что судьба пытается вам сказать и как помочь.

6 самых опасных и злых знаков зодиака, которые отравят вашу жизнь
6 самых опасных и злых знаков зодиака, которые отравят вашу жизнь
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Елизавета Терешкова
  • Wow
  • Эзотерика
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров