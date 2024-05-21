Нумеролог предупреждает: Почему остаток весны будет плачевным для всех, или Чего бояться с 21 по 31 мая 2024 года

В каждом месяце есть как хорошие дни, позволяющие людям любых знаков зодиака поймать за хвост удачу, так и неблагоприятные даты, мешающие буквально во всех делах. Чтобы не назначить важную встречу или не принять судьбоносное решение в неправильный день, стоит посмотреть на календарь и отметить все "плохие" даты мая 2024 года. А их, со слов таролога, в период с 21 по 31 мая будет много.

Неблагоприятные даты мая 2024-го, второй половины: когда лучше отложить дела. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Как рассказывает эзотерический практик, нумерология и карты Таро помогают определить, какие дни в мае 2024 года будут считаться неблагоприятными. Таким образом эксперт выяснила и поведала, что 21, 22 и 26 мая — как раз такие даты. Со слов нумеролога Ирины Листовской, в эти дни не стоит начинать новые дела и проекты. "Есть вероятность, что на них просто не хватит сил и энергии. Лучше разобраться с текущими делами", — говорит эксперт.

Также в пятницу, 24 мая, и в четверг, 30 мая, лучше не проводить важные переговоры и не организовывать встречи. Со слов таролога, в эти даты высок риск, что человек не выдержит напор оппонента и получит результат не в свою пользу.

Сколько "опасных" дней будет во второй половине мая 2024 года и чего в это время нельзя делать? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Как рассказывает "Москве 24" нумеролог Ирина Листовская, даты 23, 27 и 28 мая также считаются не слишком благоприятными. Со слов эксперта, в эти дни — четверг, понедельник и вторник — не следует отправляться в командировку или путешествие. Важно быть особенно осторожными на дороге, если планируете передвигаться наземным транспортом. Эксперт советует под конец мая 2024 года воспользоваться самолётом или поездом.