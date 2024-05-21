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21 мая, 14:30

В какие дни нельзя делать уборку, если не хотите навлечь на себя беды

В некоторые дни и даты строго запрещено наводить дома чистоту. Life.ru рассказывает, когда не стоит заниматься клинингом квартиры, если не хотите на чистое пространство привлечь потом беды и проблемы.

Наши родители и бабушки верили в то, что убирать жильё можно только в определённые даты. В этом случае в жизнь приходили удача и счастье. При этом были дни, когда наводить чистоту было строго запрещено. Игнорирование правил могло лишить человека счастья и удачи на долгое время. В какие дни и даты клининг может испортить вашу жизнь?

1. В три церковные даты

В церковные даты день уборки лучше не устраивать, поскольку это грех. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В церковные даты день уборки лучше не устраивать, поскольку это грех. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Христианам категорически не рекомендуется заниматься клинингом в три даты года. Убираться нельзя во время Благовещения, Вербного воскресенья, а также на Пасху. Клининг лучше проводить накануне или хотя бы за несколько дней до них, тогда это не принесёт человеку трудностей.

Во время этих трёх церковных праздников есть и другие ограничения помимо запрета на уборку. Мы подробно это расписали в наших материалах ранее: здесь правила Благовещения, тут — Вербного воскресенья, а вот табу на Пасху. Нельзя заниматься любым тяжёлым трудом и выполнять другие бытовые задачи, например гладить одежду и стирать вещи.

2. В любое воскресенье

В последний день недели категорически не рекомендуется подметать. Считается, что нарушитель правила привлечёт в жизнь серьёзную болезнь. В воскресенье также запрещено мыть полы. Этим шагом можно лишить свой дом счастья и удачи.

В последний день недели также не рекомендуется заниматься любыми видами хобби. Считается, что в случае нарушения правил у человека могут начаться проблемы со зрением.

3. Небольшие ограничения по уборке в субботу

Неблагоприятный день для уборки дома — суббота. Людей, нарушивших правила, ждут проблемы со здоровьем. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Неблагоприятный день для уборки дома — суббота. Людей, нарушивших правила, ждут проблемы со здоровьем. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В предпоследний день недели действует одно строгое ограничение на уборку — нельзя выполнять никакие бытовые задачи, которые могут запятнать вашу одежду. Например, мыть потолок или пол с помощью химии. Если человек запачкается, то его ждут серьёзные неприятности в жизни и болезни. Важные задачи лучше перенести на другой день недели.

4. В день, когда принимаете гостей

Если в определённую дату вашу квартиру посетили чужие люди, то после их ухода нельзя начинать убираться. Максимум, что можно сделать, — унести еду со стола в холодильник и помыть посуду. Если же сразу начать клининг, то есть риск привлечь неудачи и в жизнь гостей.

5. Вечером в любой день

В день уборки все дела нужно успеть выполнить до вечера. Если солнце зашло, а вы начали убираться, то ждите беды. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В день уборки все дела нужно успеть выполнить до вечера. Если солнце зашло, а вы начали убираться, то ждите беды. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Неблагоприятные дни для уборки — любые, если клининг проводится в вечернее время. Желательно выполнить все задачи до 17:00–19:00, когда на улице ещё светло. Если же убираться ночью, то в жизнь придут серьёзные неудачи. Считается, что человек, занимающийся наведением чистоты вечером, обеднеет и лишится своего достатка. Особенно важно не мыть полы по вечерам. Из-за такой ошибки из семьи могут начать утекать деньги.

6. Когда близкие люди отправились в путешествие

Неблагоприятным днём для уборки считается любая дата, когда близкие родственники отправились в дальнюю поездку. Убираться рекомендуется в любой другой день. Если не соблюдать это правило, то навлечёте на близких людей беду. Они могут даже больше не вернуться домой.

7. В понедельник

Понедельник — неблагоприятный день для уборки дома. Если нарушить правило, то из вашей жизни уйдут счастье и благополучие. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Понедельник — неблагоприятный день для уборки дома. Если нарушить правило, то из вашей жизни уйдут счастье и благополучие. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В начале рабочей недели тоже нельзя убираться в квартире. Считается, что если помыть полы в этот день, то из жилья уйдут счастье, радость и благополучие. Кроме того, у домочадцев начнутся финансовые трудности. Оптимальные дни для клининга — вторник, среда и четверг.

Есть и другие правила, которые нужно соблюдать, если решили навести дома порядок и не хотите привлечь в свою жизнь беды и трудности. Ранее Life.ru писал про 10 примет во время уборки, которые опасно игнорировать.

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Кадр из фильма "Служебный роман". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский / mosfilm.ru

Никита Фартов
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