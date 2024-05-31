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31 мая, 05:00

Эти 6 знаков зодиака получат "пинок под зад" от судьбы в июне 2024 года

Первый месяц лета выдастся тяжёлым для шести знаков зодиака. В июне 2024 года их ждут конфликты, лишение работы и другие неприятности. Life.ru рассказывает, кому из представителей зодиакального круга стоит быть осторожнее.

Первый месяц лета пройдёт для многих знаков зодиака не без приключений. Трудности будут случаться на каждом шагу, и их придётся преодолевать. Кто из представителей зодиакального круга в наибольшей опасности в июне 2024 года?

1. Знак зодиака Телец

Представители знака зодиака Телец будут ссориться с близкими и коллегами в июне. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

Представители знака зодиака Телец будут ссориться с близкими и коллегами в июне. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

Гороскоп по знакам зодиака для Тельцов в июне неблагоприятный. В первый месяц лета у них постоянно будут возникать конфликты с близкими людьми и коллегами на работе. Проблемы у мужчин и женщин – Тельцов будут и в психологическом плане. Если слишком много работать, есть риск выгореть или даже схлопотать нервный срыв, другие проблемы со здоровьем. Нужно стараться больше отдыхать в июне 2024-го.

2. Знак зодиака Близнецы

Гороскоп по знакам зодиака: Близнецов ждут эмоциональное выгорание и потеря денег. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

Гороскоп по знакам зодиака: Близнецов ждут эмоциональное выгорание и потеря денег. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

В июне 2024 года у представителей знака зодиака Близнецы тоже начнутся проблемы в некоторых сферах жизни. Рутина настолько надоест, что любые события в жизни начнут восприниматься равнодушно. Есть риск выгореть на работе, из-за чего настроение будет крайне плохим.

Гороскоп предупреждает мужчин и женщин – Близнецов, что нужно аккуратно обращаться с деньгами в этом месяце. Если куда-либо вложиться, существует большой риск потерять материальные средства. Также высока вероятность возникновения конфликтов с близкими людьми.

3. Знак зодиака Лев

Какой знак зодиака в июне может потерять всё заработанное? Лев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

Какой знак зодиака в июне может потерять всё заработанное? Лев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

В июне 2024 года по гороскопу представителям знака зодиака Лев повезёт — к ним придут крупные суммы денег. Однако возникнет множество соблазнов, поведясь на которые можно потерять всё заработанное. В этом месяце нельзя делать рискованные вложения или совершать спонтанные дорогие покупки — все они обернутся потерей денег.

Гороскоп предупреждает мужчин и женщин – Львов, что на работе в этом месяце важно выполнять задачи на отлично. Нельзя отлынивать от привычных действий. Рекомендуется, наоборот, проявлять себя с лучшей стороны. В противном случае можно растерять всё доверие руководства и даже лишиться работы.

4. Знак зодиака Весы

Гороскоп по знакам зодиака: мужчин и женщин – Весов ждёт расставание, если они не уделят в июне внимание близкому человеку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

Гороскоп по знакам зодиака: мужчин и женщин – Весов ждёт расставание, если они не уделят в июне внимание близкому человеку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

В июне 2024 года представителям знака зодиака Весы рекомендуется уделить особое внимание отношениям с близким человеком. Если не разнообразить совместную жизнь и не укрепить связь в этот период, есть риск расстаться. Также в июне 2024 года представителям знака зодиака Весы не рекомендуется делать рисковые вложения, в противном случае есть вероятность разориться.

5. Знак зодиака Стрелец

В июне 2024 года у представителей знака зодиака Стрелец тоже будут проблемы. Их могут обмануть на деньги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

В июне 2024 года у представителей знака зодиака Стрелец тоже будут проблемы. Их могут обмануть на деньги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

Гороскоп по знакам зодиака предупреждает Стрельцов, что нужно действовать осторожно при совершении больших сделок. Покупая квартиру или автомобиль, нужно внимательно проверять документы. В этом месяце очень высокий риск, что вас обманут на деньги.

6. Знак зодиака Водолей

Гороскоп по знакам зодиака: у мужчин и женщин – Водолеев будут постоянно происходить ссоры с близкими людьми. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

Гороскоп по знакам зодиака: у мужчин и женщин – Водолеев будут постоянно происходить ссоры с близкими людьми. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

Особенно осторожными в июне 2024 года нужно быть тем, кто по знаку зодиака Водолей. Такие мужчины и женщины столкнутся с серьёзными проблемами — ссорами практически со всеми людьми вокруг. Конфликты будут возникать регулярно и практически на пустом месте.

В июне 2024 года произойдёт много событий, которые выбьют представителей знака зодиака Водолей из колеи. Негативные мысли буквально заполонят сознание. Чтобы избавиться от них, нужно чаще выезжать на природу и отдыхать. Также есть высокая вероятность потерять деньги, сделав неожиданное вложение или купив какой-либо предмет роскоши. Любые спонтанные траты приведут носителей знака зодиака Водолей к потере денег и ухудшению благосостояния.

У других знаков зодиака проблемы в жизни могут возникнуть не из-за астрологии, а из-за неправильных с энергетической точки зрения вещей, которые хранятся дома. Ранее Life.ru писал про 10 предметов, из-за которых удача обходит вас стороной.

Никогда даже мысленно не говорите себе эти 15 фраз, ведь они разъедают вас изнутри
Никогда даже мысленно не говорите себе эти 15 фраз, ведь они разъедают вас изнутри
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Shutterstock / FOTODOM / Andrey Popov

Никита Фартов
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