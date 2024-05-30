6 женских имён, чьи обладательницы "обречены" на счастливую семейную жизнь: Как правильно назвать дочку

Красивые женские имена — это не просто набор букв в паспорте. Они несут в себе и некоторое мистическое воздействие — характеристики и качества, которые получит обладательница. При этом если неправильно назвать дочку, то она может вырасти истеричкой, холодной матерью или постоянно сталкиваться с непреодолимыми препятствиями. Какое женское имя дать новому члену семьи, чтобы в будущем у него всё было хорошо с отношениями?

1. Женское имя Елизавета

Носительницы красивого женского имени Елизавета не имеют отбоя от мужчин, поскольку они верные, умеют поддерживать и хотят построить крепкую семью. Фото © "Елизавета", режиссёр Шекхар Капур, сценарист Майкл Хёрст / Kinopoisk

Красивое женское имя Елизавета имеет еврейское происхождение. Оно расшифровывается как "Божья клятва". Встречаться с такими дамами мечтают многие мужчины, ведь они будут всегда верны и преданы человеку. Женщины-Елизаветы умеют морально поддерживать избранника и мечтают завести семью. Лизы любят порядок и гармонию в доме. Любой мужчина почувствует себя с такой девушкой спокойно, поэтому будет стремиться быть с ней.

2. Красивое женское имя Анастасия

Одно из самых счастливых женских имён в плане отношений — Анастасия. Оно имеет греческие корни и расшифровывается как "воскресшая". Такие дамы с детства наделены харизмой и навыком "строить глазки", поэтому мужчины от них в восторге. Насти умеют быстро заводить знакомства и находить интересные для собеседника темы для разговора. Они идеальны в быту, поэтому отбоя от мужчин у Анастасий нет.

3. Полное женское имя Анна

Носительницы полного женского имени Анна популярны среди мужского пола из-за своего гибкого характера и спокойствия. Фото © "Анна", режиссёр Люк Бессон, сценарист Люк Бессон / Kinopoisk

Женское имя Анна — не русское, а с еврейскими корнями. Оно расшифровывается как "благодать". Такие дамы с детства спокойные и покладистые. Они наделены добротой, отзывчивостью и харизмой. Также носительницы красивого женского имени Аня умеют терпеть, преодолевать невзгоды и иногда проявляют гибкость. Мужчины от таких качеств без ума, и поэтому они часто выбирают себе в жёны носительниц имени Анна.

4. Женское имя Мария

Красивое женское имя Мария пришло из иврита. Оно расшифровывается как "любимая". Такие дамы от природы наделены стойким характером. Они идеально понимают чувства и желания других людей. Умеют любить и заботятся о своих близких, ценят их и слышат. Благодаря умению искать компромиссы многие мужчины будут мечтать о том, чтобы быть с Машей.

5. Красивое женское имя София

Носительницы полного женского имени София мудрые и умеют решать проблемы с холодной головой. Фото © "София", режиссёр Алексей Андрианов, сценаристы

Елена Райская, Екатерина Жукова, Анастасия Каскевич / Kinopoisk

Полное женское имя София имеет греческое происхождение. Такие дамы от природы наделены внутренней мудростью. Они спокойные и любые проблемы решают с холодной головой. Носительницы красивого женского имени Соня мечтают найти партнёра, который будет их любить. В ответ женщины дадут самые яркие положительные эмоции. Однако Софии нужен только тот мужчина, который уважает её личное мнение. Если партнёры поймут друг друга, то отношения продлятся довольно долго.

6. Самое счастливое в отношениях женское имя — Виктория

Носительницы женского имени Виктория обладают крепкими нервами, и их почти невозможно довести до истерики. Фото © "Молодая Виктория", режиссёр Жан-Марк Валле, сценарист Джулиан Феллоуз / Kinopoisk