Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 15:10

Три ледокола-гиганта пришвартовались у набережной в Петербурге к юбилейному фестивалю

На фестивале в Петербурге представили ледоколы "Капитан Косолапов" и "Мурманск"

Ледокол "Капитан Косолапов". Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

Ледокол "Капитан Косолапов". Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

Три гигантских ледокола причалили к набережной Лейтенанта Шмидта, где состоялась торжественная церемония открытия Большого семейного фестиваля, который в этом году проводится совместно с Фестивалем ледоколов. Стартовый гудок протрубило судно "Красин". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Большой семейный фестиваль в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

С завтрашнего дня и до 2 июня желающие могут посетить бесплатную экскурсию, где расскажут и покажут, как работают величественные ледоколы в северных морях. На фестивале представлены:

  • "Капитан Сорокин" — дизель-электрический исполин длиной около 140 метров и высотой с 18-этажную жилую высотку.
  • "Мурманск" — молодой представитель флота, ему всего девять лет. Используется для буксировки, незаменим для аварийно-спасательных операций.
  • "Капитан Косолапов" — без особых трудностей раскалывает лёд толщиной до одного метра.
Большой семейный фестиваль в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Большой семейный фестиваль в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Это большая честь — проводить здесь в десятый раз этот фестиваль. Сегодня это символ нашего города, и, конечно, Фестиваль ледоколов стал любимым мероприятием жителей города. Туристам нравится то, что нравится жителям", — отметила временно исполняющая обязанности председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

На протяжении четырёх дней на набережной будут проходить различные познавательные мастер-классы, интеллектуальные игры и виртуальные экскурсии по Петербургу.

"Ближе к звёздам": В Саратове стартовал фестиваль "Российская студенческая весна"
"Ближе к звёздам": В Саратове стартовал фестиваль "Российская студенческая весна"

Ранее в Санкт-Петербурге начался Большой семейный фестиваль. Среди огромного множества активностей, предлагаемых городом, участникам будут предложены мастер-классы по занимательной химии, садоводству, изготовлению украшений, интерактивные зоны и прочие полезные и познавательные занятия для всей семьи.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Интересное
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров