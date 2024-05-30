Три ледокола-гиганта пришвартовались у набережной в Петербурге к юбилейному фестивалю

Три гигантских ледокола причалили к набережной Лейтенанта Шмидта, где состоялась торжественная церемония открытия Большого семейного фестиваля, который в этом году проводится совместно с Фестивалем ледоколов. Стартовый гудок протрубило судно "Красин". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Большой семейный фестиваль в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

С завтрашнего дня и до 2 июня желающие могут посетить бесплатную экскурсию, где расскажут и покажут, как работают величественные ледоколы в северных морях. На фестивале представлены: "Капитан Сорокин" — дизель-электрический исполин длиной около 140 метров и высотой с 18-этажную жилую высотку.

"Мурманск" — молодой представитель флота, ему всего девять лет. Используется для буксировки, незаменим для аварийно-спасательных операций.

"Капитан Косолапов" — без особых трудностей раскалывает лёд толщиной до одного метра.

Большой семейный фестиваль в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Это большая честь — проводить здесь в десятый раз этот фестиваль. Сегодня это символ нашего города, и, конечно, Фестиваль ледоколов стал любимым мероприятием жителей города. Туристам нравится то, что нравится жителям", — отметила временно исполняющая обязанности председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

На протяжении четырёх дней на набережной будут проходить различные познавательные мастер-классы, интеллектуальные игры и виртуальные экскурсии по Петербургу.