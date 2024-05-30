Три ледокола-гиганта пришвартовались у набережной в Петербурге к юбилейному фестивалю
На фестивале в Петербурге представили ледоколы "Капитан Косолапов" и "Мурманск"
Ледокол "Капитан Косолапов". Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"
Три гигантских ледокола причалили к набережной Лейтенанта Шмидта, где состоялась торжественная церемония открытия Большого семейного фестиваля, который в этом году проводится совместно с Фестивалем ледоколов. Стартовый гудок протрубило судно "Красин". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
С завтрашнего дня и до 2 июня желающие могут посетить бесплатную экскурсию, где расскажут и покажут, как работают величественные ледоколы в северных морях. На фестивале представлены:
- "Капитан Сорокин" — дизель-электрический исполин длиной около 140 метров и высотой с 18-этажную жилую высотку.
- "Мурманск" — молодой представитель флота, ему всего девять лет. Используется для буксировки, незаменим для аварийно-спасательных операций.
- "Капитан Косолапов" — без особых трудностей раскалывает лёд толщиной до одного метра.
"Это большая честь — проводить здесь в десятый раз этот фестиваль. Сегодня это символ нашего города, и, конечно, Фестиваль ледоколов стал любимым мероприятием жителей города. Туристам нравится то, что нравится жителям", — отметила временно исполняющая обязанности председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.
На протяжении четырёх дней на набережной будут проходить различные познавательные мастер-классы, интеллектуальные игры и виртуальные экскурсии по Петербургу.
Ранее в Санкт-Петербурге начался Большой семейный фестиваль. Среди огромного множества активностей, предлагаемых городом, участникам будут предложены мастер-классы по занимательной химии, садоводству, изготовлению украшений, интерактивные зоны и прочие полезные и познавательные занятия для всей семьи.