В Санкт-Петербурге стартовал "Большой семейный фестиваль", который объединил 21 площадку, на каждой из которых можно принять участие в увлекательном мастер-классе: к примеру, изготовить вулканчик для ванны под руководством химиков, попробовать свои силы в моделировании и управлении роботами или увидеть красоты Северной столицы сквозь очки виртуальной реальности.

Девиз семейного фестиваля: "Создаем свой город!". В ходе него участники мастер-классов сконструировали прототип Большого Смоленского моста, который начали строить в Петербурге в прошлом году. Это будет первая за 40 лет разводная переправа через Неву, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". А на площадке "Активное долголетие" маленькие и взрослые гости праздника сделали для пенсионеров аромасаше. Также в рамках фестиваля юным петербуржцам рассказали о помощи пожилым людям.

Фестиваль продлится четыре ярких и насыщенных дня. Участников ждут творческие мастер-классы по занимательной химии, садоводству, изготовлению украшений, интерактивные зоны, а также виртуальный тур по городу, интеллектуальные игры и другие полезные занятия для всей семьи.