"Воспитательные" надгробия для детей появились в московском парке аттракционов

В московском парке аттракционов "Сказка" установили необычные знаки для детей. Там поставили надгробия в воспитательных целях, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Надгробия для детей поставили в московском парке аттракционов. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Судя по всему, администрация парка устала бороться с невоспитанными детьми, которые постоянно нарушают правила поведения в общественных местах. Поэтому было принято решение применить самые радикальные меры. В итоге на газонах появились камни с различными надписями. Как уверены авторы "перформанса", таким образом у них получится повлиять на ребятишек и поставить их на путь истинный.

"Мешал всем отдыхать", "топтал газон ", "громко кричал в парке", — гласят некоторые надгробия.