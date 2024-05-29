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Регион
29 мая, 10:35

"Воспитательные" надгробия для детей появились в московском парке аттракционов

В московском парке аттракционов "Сказка" установили необычные знаки для детей. Там поставили надгробия в воспитательных целях, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Надгробия для детей поставили в московском парке аттракционов. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Судя по всему, администрация парка устала бороться с невоспитанными детьми, которые постоянно нарушают правила поведения в общественных местах. Поэтому было принято решение применить самые радикальные меры. В итоге на газонах появились камни с различными надписями. Как уверены авторы "перформанса", таким образом у них получится повлиять на ребятишек и поставить их на путь истинный.

"Мешал всем отдыхать", "топтал газон ", "громко кричал в парке", — гласят некоторые надгробия.

В Севастополе воспитательница детсада пыталась "успокоить" ребёнка пощёчиной
В Севастополе воспитательница детсада пыталась "успокоить" ребёнка пощёчиной

А ранее Life.ru рассказывал о том, какими ещё "способами воспитания" детей пользуются взрослые в нашей стране. Так, например, недавно житель Карелии прострелил сыну ногу из "Осы". В итоге восьмиклассник угодил в больницу: одна из пуль застряла в бедре. А в Москве 60-летняя няня в целях воспитания сделала мальчику болезненный "кусь".

Обложка ©

SHOT ПРОВЕРКА

Николь Вербер
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