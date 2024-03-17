Синяк на руке и родители в шоке: 60-летняя няня сделала мальчику болезненный "кусь" в целях воспитания

В Москве 60-летняя няня укусила четырёхлетнего ребёнка. Таким нестандартным способом она хотела показать мальчику, что кусаться нельзя. Родители увидели странный след на ручке малыша и были шокированы, пишет SHOT.

Всё произошло накануне, когда ребёнка оставили с Галиной Ивановной. Уже вечером отец вернулся домой и заметил неладное — на руке сына красовался синяк. Тогда няня объяснила, что её подопечный кусался и его надо было проучить. Недолго думая, она решила показать малышу, что это больно, а для примера даже сама сделала ему "кусь".

После этого родители отвезли мальчика в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и узнали, что у их чада ушиб предплечья. Более того, они подали на няню заявление, так что воспитательными мерами теперь занимаются полицейские.