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17 марта, 19:27

Синяк на руке и родители в шоке: 60-летняя няня сделала мальчику болезненный "кусь" в целях воспитания

SHOT: В Москве няня укусила 4-летнего ребёнка, чтобы проучить

В Москве 60-летняя няня укусила четырёхлетнего ребёнка. Таким нестандартным способом она хотела показать мальчику, что кусаться нельзя. Родители увидели странный след на ручке малыша и были шокированы, пишет SHOT.

Всё произошло накануне, когда ребёнка оставили с Галиной Ивановной. Уже вечером отец вернулся домой и заметил неладное — на руке сына красовался синяк. Тогда няня объяснила, что её подопечный кусался и его надо было проучить. Недолго думая, она решила показать малышу, что это больно, а для примера даже сама сделала ему "кусь".

После этого родители отвезли мальчика в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и узнали, что у их чада ушиб предплечья. Более того, они подали на няню заявление, так что воспитательными мерами теперь занимаются полицейские.

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А ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте с няней, которая вынесла из квартиры москвичей валюту и драгоценности на 3 млн рублей. Нареканий к воровке у семьи не было, отношения были тёплыми, причём настолько, что у женщины появился дубликат ключей от квартиры. Они и поспособствовали лёгкому проникновению в квартиру и быстрой краже имущества без каких-либо проблем.

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Freepik

Каринэ Гевондян
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