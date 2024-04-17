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17 апреля, 08:58

Житель Карелии прострелил сыну ногу из "Осы" в воспитательных целях

16-летнего парня доставили в больницу в Петрозаводске после того, как отец прострелил ему ногу из "Осы". Как сообщает SHOT, мужчина схватился за травмат в воспитательных целях. Теперь с отцом школьника общаются полицейские.

Оказалось, мужчина выстрелил в отпрыска дважды. Одна из пуль застряла в бедре восьмиклассника, а на шее у него обнаружили ссадины. Подростка поместили в травматологическое отделение.

К хранению оружия у правоохранителей претензий нет: пистолет ПБ-4 "Оса" был официально зарегистрирован. Сам мужчина работает монтёром, ранее судим не был. Что послужило причиной ссоры, из-за которой его сын угодил в травматологию, выясняется.

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Ранее Life.ru рассказывал, как отчим-изверг пытал сыновей пассии электрошокером и схлопотал уголовку. Помимо прочего, он лишал ребят еды, наносил побои руками, ногами и плёткой, а также заставлял братьев драться друг с другом. Непослушание наказывалось сном на полу и запиранием на балконе.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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