В Севастополе воспитательница детсада пыталась "успокоить" ребёнка пощёчиной

В Севастополе воспитательница детского сада дала пощёчину одному из своих подопечных. Происшествие попало на камеру, а запись быстро распространилась по соцсетям, заинтересовав региональные СК и прокуратуру.

В Севастополе воспитательница применила силу к ребёнку и дала ему пощёчину. Видео © VK / ЧП Крым

На кадрах можно увидеть, как женщина рывком усаживает воспитанника на скамейку, агрессивно его отчитывает и наносит удар по лицу. Ребёнок при этом, не переставая, плачет. К настоящему моменту воспитательницу отстранили от работы. Местные паблики пишут, что инцидент произошёл в детском саду №118.

"Следователи Севастополя организовали проверку по сведениям из соцсетей о причинении насилия ребенку на территории детского сада", — уточнили в пресс-службе местного СК.