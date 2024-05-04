В Севастополе воспитательница детсада пыталась "успокоить" ребёнка пощёчиной
СК проверит видео из Севастополя, где воспитательница бьёт ребёнка в детсаду
В Севастополе воспитательница детского сада дала пощёчину одному из своих подопечных. Происшествие попало на камеру, а запись быстро распространилась по соцсетям, заинтересовав региональные СК и прокуратуру.
В Севастополе воспитательница применила силу к ребёнку и дала ему пощёчину. Видео © VK / ЧП Крым
На кадрах можно увидеть, как женщина рывком усаживает воспитанника на скамейку, агрессивно его отчитывает и наносит удар по лицу. Ребёнок при этом, не переставая, плачет. К настоящему моменту воспитательницу отстранили от работы. Местные паблики пишут, что инцидент произошёл в детском саду №118.
"Следователи Севастополя организовали проверку по сведениям из соцсетей о причинении насилия ребенку на территории детского сада", — уточнили в пресс-службе местного СК.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как воспитательницу в одном из детских садов столицы обвинили в регулярных побоях ребёнка. Пятилетний мальчик провёл всего несколько дней в стенах дошкольного учреждения и был госпитализирован. У малыша диагностировали серьёзные травмы: сотрясение мозга и закрытую ЧМТ. Обстоятельства происшедшего выясняет полиция.
VK / ЧП Крым