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4 мая, 13:06

В Севастополе воспитательница детсада пыталась "успокоить" ребёнка пощёчиной

СК проверит видео из Севастополя, где воспитательница бьёт ребёнка в детсаду

В Севастополе воспитательница детского сада дала пощёчину одному из своих подопечных. Происшествие попало на камеру, а запись быстро распространилась по соцсетям, заинтересовав региональные СК и прокуратуру.

В Севастополе воспитательница применила силу к ребёнку и дала ему пощёчину. Видео © VK / ЧП Крым

На кадрах можно увидеть, как женщина рывком усаживает воспитанника на скамейку, агрессивно его отчитывает и наносит удар по лицу. Ребёнок при этом, не переставая, плачет. К настоящему моменту воспитательницу отстранили от работы. Местные паблики пишут, что инцидент произошёл в детском саду №118.

"Следователи Севастополя организовали проверку по сведениям из соцсетей о причинении насилия ребенку на территории детского сада", — уточнили в пресс-службе местного СК.

На Урале разгорелся скандал после того, как воспитательница детсада назвала детей "утырками"
На Урале разгорелся скандал после того, как воспитательница детсада назвала детей "утырками"

Ранее Life.ru рассказывал о том, как воспитательницу в одном из детских садов столицы обвинили в регулярных побоях ребёнка. Пятилетний мальчик провёл всего несколько дней в стенах дошкольного учреждения и был госпитализирован. У малыша диагностировали серьёзные травмы: сотрясение мозга и закрытую ЧМТ. Обстоятельства происшедшего выясняет полиция.

Обложка ©

VK / ЧП Крым

Юрий Лысенко
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