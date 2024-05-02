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2 мая, 06:08

Могла дать сильную пощёчину: В Москве воспитательницу обвинили в систематическом избиении ребёнка

Воспитательницу детского сада в Москве обвинили в избиении ребёнка

Воспитательница избила ребёнка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Воспитательница избила ребёнка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Воспитательницу одного московского детсада обвинили в систематическом избиении ребёнка. После нескольких дней в дошкольном учреждении мальчик попал в больницу с серьёзными травмами, сообщает SHOT.

Пятилетний малыш посещал младшую группу садика при школе № 117 на улице Гарибальди в Ломоносовском районе столицы. Как говорит его мать, мальчику было сложно адаптироваться к дошкольному учреждению и поэтому, находясь там, он часто капризничал и плакал.

Несколько дней назад ребёнок пожаловался маме на сильную головную боль. Когда женщина начала его расспрашивать, он рассказал, что воспитательница сначала ругалась на него, а потом столкнула со стула и при падении он больно ударился головой об пол. Также мальчик сообщил, что недавно та же работница детсада дала ему сильную пощëчину.

После этих рассказов женщина отвезла сына в больницу, где врачи диагностировали у него сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ребёнка госпитализировали. На данный момент полицией проводится проверка.

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Недавно на Урале разгорелся конфликт из-за странного сообщения воспитательницы детсада. Педагог называла своих подопечных "утырками". Женщина хотела отправить сообщение коллегам, но по ошибке оно попало в родительский чат.

Мирон Сидоров
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