На Урале разгорелся скандал после того, как воспитательница детсада назвала детей "утырками"

В Свердловской области воспитательница детского сада назвала детей "утырками". Как сообщает SHOT, женщина хотела отправить сообщение коллегам, но по ошибке оно попало в родительский чат.

"Аня, привет. Сколько у тебя пришло утырков?", — написала воспитательница.

По информации телеграм-канала, воспитательница Елена Сергеевна работает с детьми уже 29 лет. В 1985 году она выпустилась из педагогического колледжа в Свердловске. В 2015-м женщина прошла курсы повышения квалификации "Созидательные возможности слова" и "От позитивного воображения к позитивному сознанию". А два года назад воспитательница обучалась практике "сенсорного воспитания" дошкольников. Родители сильно возмутились из-за слов воспитательницы. В настоящее время в детском саду проходит проверка.

По сведениям портала Е1.ru, инцидент произошёл в детсаду "Ромашка" в Белоярском районе. В учреждении рассказали, что к ним приезжали полицейские. При этом заведующая детсадом отметила, что не будет разбираться в ситуации, поскольку воспитатель отправила сообщение по ошибке. А в беседе с матерью другого ребёнка воспитательница уточнила, что "утырками" между собой коллеги называют детей из соседнего посёлка, которые также ходят в "Ромашку".