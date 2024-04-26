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26 апреля, 14:12

На Урале разгорелся скандал после того, как воспитательница детсада назвала детей "утырками"

SHOT: В Свердловской области воспитательница детсада оскорбила детей в чате

В Свердловской области воспитательница детского сада назвала детей "утырками". Как сообщает SHOT, женщина хотела отправить сообщение коллегам, но по ошибке оно попало в родительский чат.

"Аня, привет. Сколько у тебя пришло утырков?", — написала воспитательница.

По информации телеграм-канала, воспитательница Елена Сергеевна работает с детьми уже 29 лет. В 1985 году она выпустилась из педагогического колледжа в Свердловске. В 2015-м женщина прошла курсы повышения квалификации "Созидательные возможности слова" и "От позитивного воображения к позитивному сознанию". А два года назад воспитательница обучалась практике "сенсорного воспитания" дошкольников. Родители сильно возмутились из-за слов воспитательницы. В настоящее время в детском саду проходит проверка.

По сведениям портала Е1.ru, инцидент произошёл в детсаду "Ромашка" в Белоярском районе. В учреждении рассказали, что к ним приезжали полицейские. При этом заведующая детсадом отметила, что не будет разбираться в ситуации, поскольку воспитатель отправила сообщение по ошибке. А в беседе с матерью другого ребёнка воспитательница уточнила, что "утырками" между собой коллеги называют детей из соседнего посёлка, которые также ходят в "Ромашку".

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А ранее Life.ru рассказывал, что воспитатель избила ребёнка во время прогулки в детском саду в подмосковном Щёлкове. Женщина грубо тащила малыша за куртку, после чего начала наносить удары. Родители требуют уволить и привлечь к ответственности нарушительницу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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