Нянечку коррекционного детсада в Москве подозревают в избиении подопечных 22 апреля, 07:24 Один из подопечных коррекционного детсада в Москве с синяками. Фото © SHOT

Нянечку коррекционного детсада в Москве, которая устроилась работать совсем недавно, подозревают в избиении подопечных. Заподозрила женщину мама шестилетнего мальчика, когда ей вернули сына с синяками.

Как пишет SHOT, мать пришла забирать ребёнка из сада 18 апреля. Но когда мальчика привели, она увидела у него кровоподтёк под глазом. Сначала никто из работников заведения не ответил на вопрос, где ударился ребёнок. Потом, по словам женщины, заявили, что мальчик ударился о стул. Ребёнок болен аутизмом и не разговаривает.

Мама мальчика подозревает, что её ребёнка избила новая нянечка. Она должна следить за малышами в ночные смены, как раз после этого у ребёнка и появились синяки. По словам женщины, это уже не первый подобный случай, когда сын возвращается из сада с синяками.

Мамочка пообщалась с другими родителями в чате в соцсетях, которые сообщили, что их дети тоже приходят домой с синяками. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

А ранее Life.ru рассказывал, как в подмосковном Щёлкове трёхлетняя малышка сбежала из садика, потому что очень хотела к маме. Девочка поссорилась с подружкой и решила уйти домой, а воспитатели и нянечки не замечали её пропажу 40 минут. Видео побега смотрите здесь. К счастью, всё обошлось, и малышка вернулась к маме невредимой.

Авторы Александра Вишнякова