В Подмосковье трёхлетняя малышка устроила побег из садика

В подмосковном Щёлкове трёхлетняя малышка сбежала из садика, потому что очень хотела к маме. Девочка поссорилась с подружкой и решила уйти домой, а воспитатели и нянечки не замечали её пропажу 40 минут. Видео побега публикует SHOT.

19 февраля малышка сначала вышла из группы и начала одеваться возле своего шкафчика, на неё не обратили внимания ни воспитатели, ни мама другого ребёнка, находившаяся рядом. В итоге девочка оделась и как ни в чём не бывало пошла в сторону дома. В садике пропажу заметили лишь спустя 40 минут.

Беглянку же на улице заметила одна из соседок, которая позвонила маме девочки. Сама малышка утверждает, что ушла, потому что очень сильно хотела к маме из-за конфликта в группе. Щёлковская городская прокуратура проводит проверку.