В Тирасполе женщина хотела отравить незнакомых детей булками с крысиным ядом

В Тирасполе женщина пыталась отравить незнакомых ей детей выпечкой с крысиным ядом. Одна девочка успела надкусить булочку, сейчас она госпитализирована. Об этом сообщили в пресс-центре МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Всё произошло 9 апреля. Семья с маленькой дочерью гуляла по парку, и девочка на некоторое время отлучилась. Когда малышка вернулась, в её руках была странная булка с резким запахом.

"В руках двухлетней малышки была булочка, которую она успела надкусить. Внимание родителей насторожил сам факт, что ребёнку без их ведома посторонний человек дал еду. Также внимание привлёк резкий запах ацетона, исходящий от мучного изделия. Внутри были непонятные гранулы синего цвета", — говорится на сайте МВД Приднестровья.

По данным ведомства, родители отреагировали на ситуацию мгновенно и отобрали у малышки выпечку. Затем нашли женщину, которая хотела накормить "угощением" и других детей. Задержав её, вызвали милицию. Правоохранители доставили её в полицию и выяснили, что 34-летняя горожанка состоит на учёте у психиатра и нарколога, а также в инспекции по делам несовершеннолетних как неблагополучный родитель.

В МВД уточнили, что по данному факту проводится доследственная проверка, назначена экспертиза, сотрудники милиции опрашивают очевидцев, уточняют все обстоятельства произошедшего. Двухлетняя девочка доставлена в Республиканский центр матери и ребёнка с подозрением на отравление крысиным ядом.