На видео попало "спартанское" воспитание малышей в детсаду в Подмосковье, родители в ужасе Воспитатель избила ребёнка во время прогулки в детсаду в подмосковном Щёлкове 24 апреля, 15:13 Воспитатель избила малыша в детском саду в Щёлкове. Обложка © Telegram / SHOT

В Московской области воспитатель детского сада избила ребёнка во время прогулки, теперь родители добиваются увольнения педагога. SHOT делится кадрами неадекватного поведения сотрудницы.

Воспитатель избила малыша в детском саду в Щёлкове. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл в садике "Малышок" в городе Щёлкове, житель многоэтажки снял с балкона прогулку детей одной из групп. На кадрах воспитатель грубо тащит малыша за куртку, после чего начинает наносить по нему удары. Тем временем помощница женщины берёт за руку другого ребёнка, поднимает его над полом веранды и толкает к выходу.

Руководство детсада разбирается в ситуации. Там заверили, что не будут выгораживать педагога. Родители возмущены и требуют уволить и привлечь к ответственности нарушительницу.

Напомним, в феврале в этом же детском саду трёхлетняя малышка сбежала из группы, потому что очень хотела к маме. Девочка поссорилась с подружкой и решила уйти домой в мороз, а воспитатели и нянечки не замечали её пропажи 40 минут.

Авторы Татьяна Миссуми