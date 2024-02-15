Попытка уложить ребёнка спать закончилась для приморского воспитателя уголовным делом

Воспитательница частного детского сада в Уссурийске Приморского края силой укладывала трёхлетнего мальчика спать и оставила на нём синяки и ссадины. Всё попало на камеры наблюдения, в деле теперь разбираются правоохранители.

Воспитатель частного детсада в Уссурийске силой укладывала мальчика спать и оставила синяки. Видео © Telegram / otpodussur

На видео, которое распространяется в соцсетях, сотрудник детсада всячески пытается заставить плачущего ребёнка лечь в кровать, но ничего не выходит. В какой-то момент воспитательница резко дёргает мальчика за руку. В СК, посмотрев эту запись, возбудили уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Сейчас следователи опрашивают родителей мальчика, сотрудников учреждения.

Синяки и ссадины, которые воспитатель детсада в Уссурийске оставила на теле мальчика. Фото © Telegram / otpodussur

Прокуратура Приморья организовала проверку. В ведомстве уточнили, что всё произошло днём 13 февраля. Заявление подала мать мальчика. По данным "Подъёма", у ребёнка задержка речевого развития и к нему нужен индивидуальный подход. Как рассказали родители, в тот день сын плакал и не хотел спать в обед, после чего воспитатель силой уложила мальчика в кровать, однако истерика не закончилась. Затем малыша вывели в коридор, чтобы он не мешал другим детям.

Синяки и ссадины, которые воспитатель детсада в Уссурийске оставила на теле мальчика. Фото © Telegram / otpodussur