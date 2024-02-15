Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 10:12

Попытка уложить ребёнка спать закончилась для приморского воспитателя уголовным делом

СК возбудил дело после попытки воспитателя детсада силой уложить спать ребёнка

Воспитательница частного детского сада в Уссурийске Приморского края силой укладывала трёхлетнего мальчика спать и оставила на нём синяки и ссадины. Всё попало на камеры наблюдения, в деле теперь разбираются правоохранители.

Воспитатель частного детсада в Уссурийске силой укладывала мальчика спать и оставила синяки. Видео © Telegram / otpodussur

На видео, которое распространяется в соцсетях, сотрудник детсада всячески пытается заставить плачущего ребёнка лечь в кровать, но ничего не выходит. В какой-то момент воспитательница резко дёргает мальчика за руку. В СК, посмотрев эту запись, возбудили уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Сейчас следователи опрашивают родителей мальчика, сотрудников учреждения.

Синяки и ссадины, которые воспитатель детсада в Уссурийске оставила на теле мальчика. Фото © Telegram / otpodussur

Синяки и ссадины, которые воспитатель детсада в Уссурийске оставила на теле мальчика. Фото © Telegram / otpodussur

Прокуратура Приморья организовала проверку. В ведомстве уточнили, что всё произошло днём 13 февраля. Заявление подала мать мальчика. По данным "Подъёма", у ребёнка задержка речевого развития и к нему нужен индивидуальный подход. Как рассказали родители, в тот день сын плакал и не хотел спать в обед, после чего воспитатель силой уложила мальчика в кровать, однако истерика не закончилась. Затем малыша вывели в коридор, чтобы он не мешал другим детям.

Синяки и ссадины, которые воспитатель детсада в Уссурийске оставила на теле мальчика. Фото © Telegram / otpodussur

Синяки и ссадины, которые воспитатель детсада в Уссурийске оставила на теле мальчика. Фото © Telegram / otpodussur

"Ломают психику": Выпускник омского детдома, где избили девочку, рассказал об ужасах в учреждении
"Ломают психику": Выпускник омского детдома, где избили девочку, рассказал об ужасах в учреждении

Ранее Life.ru писал, что на Сахалине воспитатель избила детсадовца, когда он не захотел раздеваться после прогулки. Мать ребёнка обнаружила кровоподтёки и синяки на теле сына.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров