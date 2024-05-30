Дачников предупредили о наказании за продажу урожая и заготовок

Владельцы дачных участков могут продавать свой урожай и различные домашние заготовки, но в некоторых случаях им за это грозит штраф. Так, например, нельзя продавать овощи и фрукты без документов, подтверждающих, что продукты выращены именно на вашем участке, предупредил юрист Глеб Подъяблонский.

"Площадь земельной собственности должна составлять максимально 50 соток. Такую справку могут выдать органы местного самоуправления либо администрация СНТ", — сообщил Подъяблонский в беседе с "Вечерней Москвой".

Нельзя продавать: продукцию, выращенную с помощью наёмных сотрудников;

продукцию с арендованных участков;

домашние яйца и молоко.

При этом важно следить за тем, что выращивается на участке. Например, если дачник посеет опиумный мак и пустит его в продажу, то его точно ждут не только штрафы, но может светить и реальный срок, заявил юрист. Кроме того, запрещено устраивать торговую точку, если она не зарегистрирована официально, — так зачастую делают бабушки, которые обустраивают место возле дороги.

"Формально ведёт незаконную коммерческую деятельность, потому что кассы у неё нет и налоги она не платит. А в случае продажи продукции одного физического лица другому без регистрации ИП, не будучи самозанятым, человек обязан заплатить налог 13%. В случае неуплаты будет грозить штраф", — рассказал Подъяблонский.

При этом он уточнил, что за все нарушения, кроме последнего, грозит штраф суммой от 500 до 2,5 тысячи рублей.