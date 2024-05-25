Дачникам посоветовали скосить траву и убрать мусор, чтобы не устроить проверку огнём

Чтобы защитить дачный участок от пожаров, особенно в период засушливого лета, достаточно соблюдать ряд простых правил. Одно из них — избавиться от скоплений сухой травы и мусора, посоветовал в эфире радио Sputnik директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Фёдор Мезенцев.

"Случайно прилетевшая пустая бутылка под солнышком работает как увеличительное стекло, из-за этого происходит возгорание. Поэтому, даже если на участке нет огня, сухая куча мусора, веток потенциально может послужить источником возгорания", — рассказал Мезенцев.

На участке желательно иметь ёмкость с водой, будь то бочка или бассейн, пусть даже надувной. Если случится пожар, эта вода очень поможет, оказавшись под рукой. В СНТ также должны следить за состоянием обочин, скашивая траву, ведь образовавшийся к концу июня сухостой может загореться от одной спички.

Чтобы обезопасить посёлок от лесных пожаров, нужно делать минерализованные полосы, убирать хворост, не позволять туристам разводить огонь в лесу, когда это запрещено. На дорогах на территории СНТ не должно быть ничего, включая стройматериалы или припаркованные машины, что мешало бы движению транспорта. Иначе пожарные не смогут проехать к месту ЧП.