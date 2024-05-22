Россиянам назвали вещи, которые необходимо сделать на даче в июне, а то потом будет поздно

Если плодовые деревья обрезать в июне, раны быстро заживут и растения будут активно развиваться. Также в первый летний месяц нужно позаботиться о посадке и прополке многих овощных культур. Об этом NEWS.ru рассказал глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Следует хорошо подготовить грядки, обработать их удобрениями и тщательно рассадить растения, соблюдая необходимые интервалы для более эффективного роста и развития. <...> Кроме того, дачные цветы в июне требуют особого внимания. Важно удалить увядшие бутоны, усохшую листву и сорняки", — объяснил специалист.

Он посоветовал дачникам использовать системы полива — это позволит равномерно обеспечить почву влагой. Ещё одной важной задачей начала июня является борьба с сорняками, которые лишают питательных веществ овощи и декоративные растения. Справиться с проблемой помогут регулярная прополка и мульчирование, отметил Чаплин.