Дачникам рассказали, как не схлопотать многотысячный штраф из-за растений на участке

Каждый дачник несёт перед соседями и государством ответственность за состояние своего участка и обеспечение порядка на нём. В случае противоправных действий предусмотрена целая группа штрафов, предупредил юрист Антон Палюлин.

Одним из самых частых нарушений является замусоривание участка. В заваленной отходами территории могут усмотреть признаки нарушения требований в области охраны окружающей среды. При таком сценарии положен штраф 2–3 тысячи рублей. Ещё дачник обязан уничтожать сорные наркотические травы и прекурсоры. В противном случае ему придётся расстаться с 3–4 тысячами. Не менее важно соблюдение противопожарных правил. Так, костёр нельзя разводить на удалении менее чем 50 метров от зданий и хвойных деревьев. В случае с мангалом дистанция сокращается до пяти мтеров.

"Нарушение противопожарных требований влечёт за собой штраф: если дачника поймали "с поличным" — 5–15 тысяч рублей, а при объявленном противопожарном режиме — 10–20 тысяч рублей. Если пожар всё-таки произошёл, то помимо компенсации ущерба пострадавшим виновный в пожаре дачник заплатит штраф в размере 40–50 тысяч рублей", — заявил Палюлин в беседе с RuNews24.

По словам юриста, возведение вместо дачи склада для использования участка по нецелевому назначению также карается штрафом. Выплата составляет до 1% кадастровой стоимости территории, но не менее 10 тысяч рублей. А если допустить порчу ландшафта, размер взыскания увеличится.

"Если по вине дачника образуются овраги, промоины, происходит эрозия почвы в результате, например, текущей с участка воды, то за такое деяние предусмотрен штраф в размере 20–50 тысяч рублей", — подытожил Палюлин.