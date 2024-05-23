"Не только сорняки": Эксперт объяснил необходимость штрафовать садоводов за заброшенные дачи
Эксперт Туманов: Штрафы за брошенные дачи необходимы из-за невыплаты взносов
Штрафы владельцам за "заброшенные" дачи необходимы, но вот отнимать участки не будут. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал глава общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.
"Проблема действительно очень серьёзная. Она входит в топ-3 самых главных проблем для садоводов, потому что брошенный участок — это не только сорняки. Те, кто бросил участок, ещё же не платят взносы. У нас есть товарищества, где до 50 и даже больше брошенных участков, и представьте, что всё это ложится на тех, кто остался", — пояснил Туманов.
Изъятием же земли, по словам эксперта, дачников пугают ещё со времён Советского союза. Необходимые для такого механизма законы есть, и они ежегодно "перелицовываются", однако, по словам Туманова, система не работает.
Ранее Life.ru писал, что садоводов законодательно обяжут начать осваивать земельные участки в течение трёх лет. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующую инициативу Росреестра. В ином же случае участки могут отнять.
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