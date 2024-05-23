"Не только сорняки": Эксперт объяснил необходимость штрафовать садоводов за заброшенные дачи

"Проблема действительно очень серьёзная. Она входит в топ-3 самых главных проблем для садоводов, потому что брошенный участок — это не только сорняки. Те, кто бросил участок, ещё же не платят взносы. У нас есть товарищества, где до 50 и даже больше брошенных участков, и представьте, что всё это ложится на тех, кто остался", — пояснил Туманов.