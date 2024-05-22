Депутат и юрист поспорили о том, стоит ли бояться изъятия участка за сорняки

Новые ограничения, которые грозят дачникам и садоводам, заставили россиян поволноваться. Правительственная комиссия одобрила инициативу Росреестра о возможности изъятия участка, если на нём не осуществляется разрешённая деятельность. Стоит ли россиянам бояться лишиться огорода или дачи? Life.ru спросил у председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

Парламентарий объясняет: садовые и огородные участки имеют целевое назначение использования. Это установлено федеральным законом о ведении садоводства и огородничества. В соответствии с Земельным кодексом РФ, они должны использоваться по своему целевому назначению. Кроме того, в законодательстве есть ответственность за бесхозность участков сельхозназначения. Заброшенные садовые и огородные участки к ним не относятся, но проблема таких участков всё равно существует.

Пока правительство должно выработать критерии неосвоения участков. Это актуально прежде всего в контексте борьбы с борщевиком, пояснил Гаврилов.

Это сподвигнет садоводов проявить заботу о принадлежащей им земле. Потому что правом собственности на недвижимость необходимо обладать добросовестно. На основе этого, кстати, когда-то и возник институт приобретательной давности, когда бесхозный, неухоженный участок, который не особо нужен собственнику, может передаваться другому лицу бесплатно, если лицо обихаживало его длительный срок. То есть в случае нежелания заниматься участком необходимо заботливо передать его в аренду или безвозмездное пользование ответственному владельцу, но не бросать. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов

Добросовестных садоводов, по словам Гаврилова, инициатива не затронет, им бояться нечего. В данном случае, отмечает собеседник Life.ru, "целевое назначение" — это отдых граждан и выращивание урожая для себя. А вот юристы просят у законодателей гарантий.

По словам управляющего партнёра компании "Русяев и партнёры" Ильи Русяева, под "освоением земельного участка" законом будут подразумеваться мероприятия, необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние. На данный момент чёткий перечень таких мероприятий отсутствует. Он должен быть подготовлен до 15 января 2025 года. Пока что это создаёт, как выразился собеседник Life.ru, "правовую неопределённость" и волнение. Для садоводов риски заключаются в том, что в случае признания их участков неосвоенными им может грозить как минимум административный штраф.

Один из признаков "неосвоения", упомянутых в законопроекте, — наличие сорняков на половине площади участка. Однако не раскрывается, как будет определяться понятие "сорняки" и какие растения будут к ним относиться. Это может привести к субъективной оценке и спорным ситуациям. Юрист Илья Русяев

В целом идея законопроекта юристам понятна: она направлена на повышение эффективности использования земель в России и борьбу с захламлением. Однако для того, чтобы избежать произвола и защитить интересы добросовестных садоводов, необходимо чётко прописать критерии неосвоения, исключив возможность субъективной трактовки, призывает законодателей Русяев.

"Проблема заброшенных и неосвоенных земельных участков, в том числе садоводческих, действительно стоит остро. Таких участков насчитывается порядка 10–15% от их общего числа в стране", — добавил он.