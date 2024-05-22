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22 мая, 11:04

Участок могут изъять: Новые ограничения грозят дачникам и садоводам

"Ведомости": Садоводов обяжут к освоению земельных участков в течение трёх лет

Российские садоводы будут законодательно обязаны начать осваивать земельные участки в течение трёх лет. По данным "Ведомостей", правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующую инициативу Росреестра.

Под термином "освоение" законопроектом подразумеваются мероприятия, необходимые для приведения земельного участка в пригодное для использования состояние. Заброшенные участки, особенно крупной площади, представляют серьёзную проблему для развития населённых пунктов и городов, убеждены авторы инициативы. В случае если на участке не осуществляется разрешённая деятельность, у владельца его могут изъять.

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Владельцы дач ходят по тонкому льду правонарушений, если считают, что их участок — это крепость с личными законами землевладельца. На самом деле хозяевам загородных участков грозит немало штрафов, о которых они могут и не догадываться. Life.ru выяснил, что можно, а что нельзя делать на даче и на какие суммы придётся раскошелиться нарушителям.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Марина Калегина
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