Участок могут изъять: Новые ограничения грозят дачникам и садоводам

Под термином "освоение" законопроектом подразумеваются мероприятия, необходимые для приведения земельного участка в пригодное для использования состояние. Заброшенные участки, особенно крупной площади, представляют серьёзную проблему для развития населённых пунктов и городов, убеждены авторы инициативы. В случае если на участке не осуществляется разрешённая деятельность, у владельца его могут изъять.

Владельцы дач ходят по тонкому льду правонарушений, если считают, что их участок — это крепость с личными законами землевладельца. На самом деле хозяевам загородных участков грозит немало штрафов, о которых они могут и не догадываться. Life.ru выяснил, что можно, а что нельзя делать на даче и на какие суммы придётся раскошелиться нарушителям.