Не женитесь на женщинах с 7 этими именами, если не хотите истерик каждый день

Капризный нрав у многих девушек появляется с рождения — как только им дадут определённое женское имя. Считается, что оно оказывает кардинальное влияние на судьбу человека и даже может запрограммировать характер определённым образом. Дамы с какими именами будут капризничать и скандалить каждый день?

1. Женское имя Юлия

Носительница красивого женского имени Юлия слишком ярко воспринимает любые события в своей жизни, поэтому треплет нервы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Прекрасное женское имя Юлия свою обладательницу далеко не красит. Зачастую такие женщины чересчур эмоциональные. Они воспринимают любую ситуацию слишком ярко. Именно поэтому, когда случается что-то плохое, дама долго будет грустить и кричать на всех, кто её станет раздражать.

Обладательницы популярного женского имени Юлия при плохом настроении будут капризничать до тех пор, пока не выплеснут весь негатив. Ни подарки, ни цветы их успокоить не в состоянии.

2. Светлана

Список женских имён, обладательницы которых много капризничают, Светлана пополнила не просто так. Такие дамы с рождения мастерски овладевают методикой манипуляции мужчинами. Поэтому близким человеком она будет искусно "крутить" в своих целях. Света будет громко кричать, плакать, делать вид, что её задели за живое, и прибегать к другим методикам манипуляции. Так будет продолжаться до тех пор, пока мужчина не выполнит то, что от него требуют.

3. Фаина

Обладательница редкого женского имени Фаина капризна в интиме и быту. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Обладательница редкого женского имени довольно капризна в интимном плане. Чтобы доставить ей удовольствие, мужчине придётся "попотеть". При этом от такой женщины довольно часто можно услышать придирки и в быту.

4. Агата

Носительница красивого женского имени Агата, будьте уверены, вытреплет своему суженому все нервы. Ей постоянно не хватает тяжёлого люкса: дорогой одежды, премиум-украшений, квартиры в центре города и современного автомобиля. Если мужчина не сможет обеспечить все "хотелки" дамы, то она будет регулярно устраивать ему скандалы и называть нищим.

5. Жанна

Носительница редкого женского имени Жанна слишком самодостаточна. Не каждый мужчина сможет удовлетворить её запросы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Обладательницу редкого женского имени Жанна довольно сложно "умаслить". Такая дама слишком сильная и самодостаточная, чтобы "отдаться мужчине" целиком и полностью. Поэтому кавалеру будет сложно удивить её.

Жанне не нужны ни дорогие украшения, ни совместный отдых, ни даже автомобиль или квартира, подаренные мужчиной. Она считает, что способна добиться успеха в жизни сама. Поэтому покорить сердце Жанны смогут только мужчины с чистой душой. Над всеми остальными она будет насмехаться.

6. Галина

Дамы с таким редким женским именем, как Галина очень опасны в отношениях. Как только мужчина опростоволосится перед ними и допустит ошибку, они сразу раструбят об этом всем своим близким подругам. Причём раскроют даже секретные подробности.

Также у обладательниц некогда популярного женского имени Галина очень сильный характер. Они обожают спорить с мужчинами и доказывать им свою правоту. Заводить отношения с ними рекомендуется только тем, кто готов к постоянным интригам и отстаиванию своих границ.

7. Милана

Милана пополнила список женских имён, носительницы которых скандалистки, не просто так. Такие дамы любят устраивать конфликты по поводу и без. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Милана — отличный друг, однако не очень удачная спутница жизни. Такие женщины не могут представить свою жизнь без истерик и капризов, причём устраивают их по любому поводу. К тому же Милы могут начать пакостить партнёру, если тот их обидит.